六角去年每股賺4.79元　全年展誠意配息5元

▲六角國際旗下日出茶太。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

六角國際（2732）公告2024年度財報，全年合併營收為40.14億元，平均毛利率為51.19％，稅後淨利為2.19億元，EPS為4.79元；董事會亦通過2024下半年盈餘分配案，擬提盈餘分配之現金股利每股2.5元，加計上半年度配發現金股利2.5元，全年合計將配發5元現金股利，超額配息率104％。

六角表示，在全球布局63個國家地區，於印尼、菲律賓、澳洲與加拿大陸續創下百店經濟規模，並創造品牌的營運最佳化，「CUPS OF JOY」品牌使命投入海外既有市場，已陸續在印尼、菲律賓、澳洲與加拿大等重要市場落地執行，去年前5大市場之首印尼業績已率先回溫，以期既有市場藉由品牌優化提升業績表現。

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六角指出，今年初併購台灣第一杯珍奶的創始品牌「翰林茶館」，正式跨入台灣茶食餐廳市場，憑藉六角經營國際餐飲品牌平台的優勢，以期創造品牌併購效益極大化，目前翰林茶館全台擁有40家門市，預計今年3月業績將併入六角合併營收，為公司增添新的營收成長動能。

此外，「Chatime日出茶太」今年將持續耕耘國內外市場，以每年新展店雙位數成長為目標，首重提升海外既有市場同店業績表現，且於南美、印度、土耳其、南非等新興市場擴張版圖，同時，美國市場在汰弱留強調整店態後現有18家門市，今年計畫再開設超過10家新門市；更將「春上布丁蛋糕」品牌海外輸出版圖起步至中國華東烘培市場，計畫今年上半年於中國杭州開出首家門市，六角集團營運動能多箭齊發，展望正向。