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看好研華營運成長　法人上調目標價至500元重申「增持」

研華科技(圖/記者張煌仁攝)

▲研華科技。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

研華5日公布去年第四季財報並召開法說會，去年第四季營收163.1億元，年增8%，每股盈餘3.06元。本土法人今日出具最新報告，看好研華今年及明年的營運重回成長軌道，維持「增加持股」評等，目標價由410調升至500元。

本土法人指出，研華去年第四季獲利在業外貢獻下優於預期，營收163.1億元，年增8%。毛利率季減0.1ppts至41.2%略低於預估的41.5%。營業利益25.1億元，年減7%。在處分固定資產之一次性業外獲利挹注下，稅後淨利26.4億元，年增15%，每股盈餘3.06元，優於預估13%。

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法人預期，研華今年第一季可望淡季不淡。1Q25財測預估營收163.2-169.6億元，中位數低於預估2.6%。財測預估毛利率39-41%低於4Q24的41.2%，主因2月開始公開收購Aures Technologies(毛利率約35%)，以及產品組合較不利。

法人也指出，考量到去年第四季接單強勁，因此認為公司在營收財測上預留了超越的空間，所以維持1Q25營收170.8億元，年增23.1%之預估。考量併購影響，下調1Q25毛利率至41.1%，每股盈餘微幅下調至3.04元，年增30.9%。

法人也指出，2024年Edge AI營收已翻倍成長，2025-26年將進一步提高。樂觀看待今明年營運，預估2025-26年營收將分別年增22%/16%至731億/846億元，主因：(1)美國與歐洲訂單能見度高，管理層預估1Q25兩者將高雙位數成長；(2)受惠ARM Based產品線發展迅速，研華Edge AI營收占比自2023年的4%大幅提高至2024年的9%，管理層對於2025年超越15%極具信心；(3)研華已打入超過20位中/美/日/韓系人形機器人供應鏈，主要供應心臟與大腦的AOM(AI On Module)、3D Camera、無線以及軟體，部分客戶2025年即可量產，全年出貨量可望達上千台。法人因此預估2025-26年每股盈餘將分別年增32%/21%至13.77/16.67元。
 

關鍵字： 研華

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