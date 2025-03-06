AI、航太需求助攻　jpp-KY 2月營收再寫單月新高

▲jpp-KY董事長鍾國松。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

jpp-KY經寶精密（5284）公告2月營收，單月合併營收達新台幣2.71億元，月增4.6％、年增26.02％，再創單月歷史新高；累計今年前2月合併營收為5.3億元，年增28.66％。主要是受惠AI需求旺盛，機構件業務動能不減挹注營運，公司也啟動擴產計畫，持續擴展航太業務，搶攻新市場，全年營運展望樂觀。

jpp-KY表示，隨著AI產業高速發展，基礎算力與資料中心存儲空間的需求持續攀升，帶動伺服器相關機構件市場快速成長；AI市場話題持續熱絡，DeepSeek等新興技術崛起，讓高階伺服器及機構件產品的需求進一步提升；受惠產業趨勢，客戶訂單需求強勁，工廠正全力提升產能以滿足客戶需求。

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jpp-KY指出，由於美國新政府對中國、加拿大、墨西哥加徵第一波關稅，市場關注供應鏈重組的可能性，公司在泰國設廠，具備區域生產優勢，成功避開第一波關稅影響，並憑藉其航太等級製程與精密機構件的技術實力，獲得客戶高度信賴。

jpp-KY也說，為因應不斷增長的訂單需求，近期通過董事會決議，規劃於新購土地上增設第2座噴烤漆廠，以提升產能，確保能滿足客戶需求。同時，公司的新3層樓廠房建設計畫亦在順利推進，預計下半年完工，進一步擴充生產規模。

除伺服器與機構件產品表現亮眼，航太事業也同步發展，持續拓展與國際大廠的合作，目前公司與Airbus子公司及Safran等企業密切合作，並積極送樣新產品。同時，也正籌備航太維修與改裝認證，未來有望透過技術升級與產能擴充，提升在航太市場的競爭力。