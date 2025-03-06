先探／季底選股懶人包

美國優先格局不變，未來美國業務成長高的公司會大受惠；另外，輝達財報宣告新顯卡今年營運動能強，股價低位階的供應鏈值得留意。

文／黃冠豪

美國再偉大，這五個字將是川普未來四年的政策核心，公司的未來發展都將要以美國優先。台積電終於宣布未來將投資一六五○億美金，設立三座晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。龐大資本支出雖然會讓營運成本增加，但避免了日後反壟斷調查和關稅壁壘。

大綜營運高飛

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台積電原先規畫美國廠三期投資金額共約六五○億美元，目前估計已投入二○○億美元，一廠已於去年底量產，二、三廠分別計畫於二○二八、三○年量產，三座晶圓廠月產能規模約十五萬片以上，約當是台積電目前十二吋晶圓總產能的八至九％。

大量資本支出和建廠，台廠供應鏈長期吃香喝辣，廠務業者表示，台灣廠務系統廠投入建置台積電美國第一座廠，對當地法規不熟，工程時間被拉太長，人員也不易進駐下，獲利貢獻普遍低於預期，不過，隨著台廠在美的建廠團隊逐漸完整及經驗值提升，預計未來相關建廠效益可望優於亞歷桑那廠，四日公告後，帆宣、漢唐、信紘科、上品股價均強勢大漲。

系統整合商大綜打造一站式廠務服務，包括網路機房、雲端、軟體、資安等軟硬體建置和維修，目前客戶組成：製造業占六五％、服務業二○％、醫療十％、政府五％。從產品線來看，軟硬體基礎建設占五五％、軟硬體解決方案二五％、顧問服務十一％、太陽能建置九％。

台積電早就是大綜的客戶，二一年也隨著到美國亞歷桑納設立子公司，近一年也在日本熊本和德國德勘斯登設立據點，相關辦公室的軟硬體採購及系統整合皆已著手進行。接下來規畫再赴泰國及印度成立據點。目前海外市場營收占比為十五％，長期希望可以達到五成。

大綜因客戶涵蓋晶圓廠、ＩＣ設計及封測業者，加上是輝達認證的系統整合商。受惠輝達ＡＩ熱潮，加上大客戶擴廠，去年在ＡＩ伺服器的出貨，及建置新一代資料中心等業務均增溫，推升去年營運創下歷史新高，第四季ＥＰＳ衝高達六．五七元，全年ＥＰＳ十一．九四元。今年一月營收也創下歷年來同期新高，今年營運亮點包含AI和ChatGPT應用、水冷資料中心建置等解決方案，與家登旗下轉投資的宜崎科技合作，跨足第二代液冷解決方案，目前進度已完成八成，希望今年下半年可以商業化為客戶服務，目前已有兩個案子洽談中。

輝達財報指點迷津

ＥＳＧ相關應用軟體銷售及儲能管理方案也積極擴展。此外，公司內部也開始訓練ＬＬＭ語言模型，透過ＡＩ可以處理七至八成的問題，期望未來三至五年可以減少至少五成以上的人力。在手訂單滿載，隨著台積電在全球生意大好，大綜的發展長線看多。

輝達二月二十八日公告財報，上季營收優於財測，資料中心業務受惠於H200銷售金額持續成長，以及Blackwell GPU產能爬坡，營收續創歷史新高。展望這季，受惠於Blackwell GPU、RTX 50系列持續放量出貨，將持續帶動資料中心和電競類業務營收成長。（全文未完）

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