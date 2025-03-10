東豐快進度在線！　豐原房市穩健首購族青睞大樓

▲豐原被國道4號、國道1號、74號快速道路延伸道包圍，剛性需求買盤以大樓產品為市場主力。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中山線居民期盼超過20年的「東勢豐原生活圈快速道路」，鯉魚脊背橋將於今年4月合攏，象徵工程邁入關鍵里程碑；另外最具挑戰的「第一標公老坪山隧道段工程」，也已完成招標作業，未來將成為全市最長隧道，東豐快朝2029年全線通車邁進。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓

[廣告]請繼續往下閱讀...

有巢氏房屋豐原合作加盟店店長王永盛說：「豐原地區房市發展早期以農地及土地開發為主，中期轉向透天與大樓住宅，至今剛性需求買盤則以大樓產品為市場主力。目前，豐原熱門房型以2至3房為主，2房總價約落在1200~1300萬元，3房則在1500~1700萬元之間。相較之下，透天產品因價格較高，客群選擇較為挑剔，年輕族群更偏好大樓產品。」

▲「東勢豐原生活圈快速道路」，鯉魚脊背橋將於今年4月合攏，象徵工程邁入關鍵里程碑。（圖／記者陳筱惠翻攝）

豐原房市主要以地緣性購屋族群為主，人口雖有外移趨勢，但地區房市交易仍穩定，買方市場未因大環境變動而萎縮，外地客較少。目前市場需求以首購族為核心，內、外圓環區域價格差距不大，無論南北或對角通勤，均不超過10分鐘，也因此房價落差不如外界想像中的明顯。

豐原被國道4號、國道1號、74號快速道路延伸道包圍，未來東豐快速道路的規劃，豐原的交通便利性將進一步提升，王永盛說：「除了在地建商外，豐原更吸引大型建商積極佈局。其中，包含標售時以單價101萬元拿下豐富專案的大華建設、上櫃建商亞昕拿下5千坪土地、豐邑機構標下豐原五都飯店等，寶佳機構、勝美建設、富宇建設也持續獵地。」

▲▼有巢氏房屋豐原合作加盟店店長王永盛說，豐原熱門房型以2至3房為主，剛性需求買盤為市場主力。（圖／業者提供）

綜觀豐原房市，隨著重大建設推動、交通路網完善及建商積極投入，未來發展趨勢樂觀，王永盛建議：「在豐原挑選物件，首先可依照家族成員挑選。有學區優勢的包含南陽國小學區，都是相對熱門的購屋熱點，若有工作通勤需求，也可選擇國道1號、國道4號及74號延伸道周邊物件。」

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓