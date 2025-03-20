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郵政Visa金融卡綁定Samsung Pay超方便！消費滿額再抽S25+三星旗艦新機

▲▼郵政Visa金融卡綁定Samsung Pay超方便！消費滿額再抽S25+三星旗艦新機。（圖／資料照）

▲郵政Visa金融卡正式支援行動支付工具Samsung Pay。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

購物付款習慣隨手「嗶」一下的人，最近有新選擇啦！郵政Visa金融卡正式支援行動支付工具Samsung Pay！為了讓更多民眾體驗這項便利服務，即日起至114/5/31前，把握活動期間以郵政Visa金融卡綁定Samsung Pay消費，完成指定條件即可獲得7-ELEVEN禮券100元，消費滿額還可參加抽獎，有機會將最新的Samsung Galaxy S25+手機帶回家！

付款嗶一下成日常　郵局跟上行動支付浪潮

現代人生活離不開智慧型手機及手錶等3C產品，加上政府積極推廣，目標於2025年達成行動支付普及率90%，因此近年行動支付已成為日常生活不可或缺的一部分，不論是購物、繳費還是轉帳，通通都能透過手機等智慧型支付工具完成。郵局作為多數臺灣人從小就接觸的金融機構，不僅長年穩定提供存匯服務，近年也積極轉型數位化，推出的「行動郵局APP」已經突破790萬次下載，方便民眾隨時隨地查詢帳戶。

近期郵政Visa金融卡更進一步與Samsung Pay合作行動支付服務，綁定後透過NFC技術即可輕鬆感應完成付款，在支援Samsung Pay付款的實體商店、應用程式和網站，都能夠輕鬆支付。

▲▼郵政Visa金融卡綁定Samsung Pay超方便！消費滿額再抽S25+三星旗艦新機。（圖／翻攝自網頁）

▲活動期間完成指定條件送禮券，消費滿額再抽S25+三星旗艦新機。（圖／翻攝自網頁）

郵局加碼限時好康～三星旗艦豪禮活動只到5/31！

為推廣郵政Visa金融卡綁定Samsung Pay的便利性，郵局特別推出限時活動，即日起至114/5/31前完成綁定，單筆消費滿200元，免登錄即可獲得「7-ELEVEN數位商品禮券100元」（限量6,000份）。

此外，郵局再加碼抽Samsung Galaxy S25+ 256GB最新款手機(3名)、Galaxy Tab S10+ 5G平板(3名)及Galaxy Buds3藍牙耳機(10名)等大獎，綁定後累積消費滿3,000元，即可獲得1次抽獎機會，滿6,000元可獲得2次抽獎機會，以此類推，消費越多中獎機率越高！

想確保順利兌換禮券及累積抽獎機會必須手刀行動！立即將郵政Visa金融卡綁定Samsung Pay，不僅付款更輕鬆，還有機會拿好禮、抽大獎，生活更智慧便利！

 

關鍵字： Visa郵政Visa三星S25Samsung Pay

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