擷發科2月營收1360萬元　年增209％

▲擷發科技董事長楊健盟。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

ASIC設計服務廠擷發科(7796)2025年2月營收1360萬元，較2024年2月的440萬元成長209％；累計2025年1至2月營收達2,811萬元，較去年同期881萬元成長219％。

擷發科表示，受惠於AI軟體設計平台技術帶來的龐大市場商機，創造公司身為AIoT創新解決方案幕後智囊團與ASIC設計服務商的擷發科擁有良好的業務接單環境，旗下「ASIC設計服務」與「AI軟體設計平台」兩大業務規模持續擴大，加上設計專案進度推進，使NRE收入陸續認列，雙雙挹注營運表現，是擷發2月營收成長的核心動能。

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擷發科表示，公司憑藉不斷創新的晶片設計能力，強化IP整合與功耗優化方案，加上「AI軟體設計平台」，推動高效能與低功耗兼具的產品發展。同時，公司與全球主要終端客戶緊密合作，從產品設計階段就提供最佳化的顧問諮詢建議，以確保滿足客戶對個性化與差異化產品的需求，進一步強化與國際一線品牌的合作關係。

展望2025年，擷發科維持審慎樂觀態度。目前擷發科已與多家國際品牌建立長期夥伴關係，旗下「ASIC設計服務」以及「AI軟體設計平台」在AI運算領域的市場滲透率穩步提升，現有客戶專案若一切進度如預期，可持續穩定貢獻公司之營運動能，加上近期因美國晶片禁令、DeepSeek效應影響，使得終端消費性電子品牌廠商降低對高階AI方案的依賴，亦為擷發科帶來良好業務拓展空間，公司將加大投入研發資源，並透過旗下兩大業務「ASIC設計服務」與「AI軟體設計平台」，發展更高效能、低功耗的晶片設計解決方案，公司預期未來將憑藉技術優勢與靈活的業務模式，持續擴大市佔率，為營運成長帶來強勁動能。

此外，擷發科將前往德國紐倫堡參加Embedded World 2025展覽，展示其領先的AIoT創新解決方案，此次參展不僅是公司持續迎向國際舞台的重要一步，更彰顯出擷發科在台灣科技產業在全球市場中的競爭力與影響力，為其未來營運成長注入強勁動力。