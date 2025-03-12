52萬存股族注意！兆豐金總座宣布　股利政策「配現金為主」

▲兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

兆豐金控（2886）於今（12）日法說會，市場關心兆豐金控股利政策？兆豐金總經理蕭玉美回應，2024年獲利創歷年新高，而且各家子公司資本充裕，2025年股利配發會以「現金股息」為主，待4月份的董事會決議之後，再對外公告。

在國際政經局勢瞬息萬變下，兆豐金運用競爭優勢，聚焦多元獲利，2024年全年稅後淨利為347.66億元，年成長率為5%，EPS為2.35元，展現強勁核心獲利動能，全年稅後淨利再創新高，穩居公股龍頭地位。

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近期台積電（2330）宣布在美國亞利桑那州投資1000億美元，擴建晶圓廠並設立研發中心，帶動台灣半導體供應鏈企業跟進佈局美國市場。蕭玉美表示，兆豐銀行佔有這波供應鏈東移商機的最佳位置，藉由在美國歷史悠久的四間分行（紐約、洛杉磯、芝加哥、矽谷）網絡，為台灣相關供應鏈業者提供全方位海外金融服務。

2024年兆豐集團子公司業務轉型成功，銀行子公司核心獲利強勁，稅後淨利達283.7億元，整體放款成長8%，手續費收入成長25%；證券子公司藉由經紀與資本市場業務雙軸驅動，2024年全年稅後淨利達25億元，成長27%；票券子公司去年全年稅後淨利達22億元，成長15%，獲利居同業第一；產險子公司專注發展具核保利潤之核心險種，2024年全年稅後淨利大幅度增加達4.12億元；AMC、投信及創投等子公司亦持續保持穩健的獲利表現。

在共同行銷上，2024年兆豐金融集團共銷效益亦高達15.55億元、年增12%，再創新高，主要受惠於證券台股引介交易量年增37%，及產險商品共銷效益年增18%。

