喊話政府補助！　台塑新智能王瑞瑜：沒新能源產業「是國安問題」

▲台塑新智能董事長王瑞瑜。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／彰化報導

台塑（1301）集團旗下台塑新智能透過子公司台塑尖端能源，斥資上百億元打造彰濱工業區2.1GWh電芯及模組廠正式完工量產，台塑新智能董事長王瑞瑜表示，台灣未來非常需要新能源，發展AI也一定要有電，喊話政府一定要多關愛新能源產業，「若沒有這個產業，會是國安問題」。

王瑞瑜表示，過去台灣的電芯有9成是由中國進口而來，若是國際間出現紛爭，台灣的電芯就會出現問題，因此，台灣未來非常需要新能源，除了要發展電動車、淨零排放，還有再生能源等都需要儲能，要發展AI也一定要有電。

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王瑞瑜指出，政府追求再生能源，一定要有儲能，希望政府多關愛新能源產業，需要政府扶植，若是沒有新能源這個產業，會是國安問題，這個產業會是國家的基礎供應鏈。

王瑞瑜也說，彰濱的電芯模組廠，現在是台灣最大的電芯工廠，未來第二期規模會更大，現在電芯的技術都在中國，中國的電芯量大、價格便宜，且中國政府從2009年就開始補助；歐美現在對於相關產業也有政策補助，因此也呼籲台灣政府提供補助，讓新能源業者有公平競爭機會。

王瑞瑜強調，現在擁有電芯技術就是台灣的優勢，包括越南、日本、韓國、印度等也想要進入磷酸鋰鐵，但進入這個產業不容易，工廠建置至少3年，未來台塑新智能不只供應本土，還可以外銷東南亞，會像台積電（2330）一樣把台灣當成基地，當東南亞國家對電芯有需求，可以供應給他們。