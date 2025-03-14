先探／美股震盪　換手再攻

川普總統並未排除美國經濟萎縮甚至進入衰退的可能性，美國三大指數今年報酬率皆轉為負值，台股亦向下回測年線，電子類股為重災區，擁業績、殖利率等題材的低基期個股，相對較具抗跌力道。

文／黃俊超

美國總統川普對加拿大與墨西哥的關稅政策持續反覆，項目與施行日期仍有變數，然針對中國加稅則是毫不退讓，而近日接受福斯新聞採訪時表示，美國經濟將會有一個過渡期，需要時間，且不排除今年或將有衰退的可能性，雖然在第一個任期內，川普曾將股市表現視為施政的成效之一，不過這次卻直言不能盯著股市。商務部長盧特尼克則認為，川普總統計畫從四月二日起對外國實施對等關稅，最終將導致全球關稅下跌，所以美國絕對不會出現經濟衰退，而後川普也改口經濟不會衰退。

小人物，安靜點！

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美國聯準會主席鮑威爾近日演說指出，經濟依然維持穩健，但是未來充滿不確定性，去年第四季ＧＤＰ年成長二．三％，主要動能來自消費者支出，消費者信心指數與實際消費成長之間的關聯性並不確定，聯準會將密切關注家庭與企業支出的各種指標，就業市場依舊強勁且大致平衡，通膨已經大幅度降溫，過程並未引發失業率大幅上升，整體而言，當前並不急於降息，而是根據經濟數據靈活應對，聯準會的貨幣政策目標依舊是實現最大就業與穩定物價，確保決策符合美國經濟最佳利益。

在另一方面，川普與烏克蘭總統澤倫斯基不歡而散之後，美國暫停軍事裝備與情報共享，俄羅斯趁機加強攻擊，澤倫斯基縱有歐洲盟友，最終也需向美國低頭，舉凡割地、賠款（簽署礦產協議），且接受三○天停火協議。波蘭外交部長與馬斯克，針對烏克蘭使用SpaceX星鏈衛星網路公開爭論。馬斯克受訪時坦言，加入政府效率部門後，經營個人生意時面對很大的困難，不過仍預期將再工作一年。

川普對澤倫斯基直白表示：你沒有籌碼；馬斯克嗆聲波蘭外長：小人物，安靜點。很明顯的，在這個世界上並沒有政治歸政治、××歸××這一回事，××填上什麼都是可以、也都是可能的，川普政府的時代，拳頭大小將決定一切，台積電雖然已承諾加碼投資美國，但根據路透社消息，將與Nvidia、AMD與博通合資，該企業將運營Intel晶圓廠，台積電持股占比低於五成。

近期美國三大股市自高檔修正，今年來報酬率已由正轉負，道瓊指數回到二四○日均線附近，S&P 500與Nasdaq都已經跌破二四○日均線，前兩年漲幅最大的費城半導體指數，今年累計跌幅超過十％，跌破均線糾結與整理區間，逼近去年八月時低點。原先強勢的歐洲股市，也開始出現高檔震盪，日本股市呈現空頭排列，中國股市尤其香港恆生指數相對強勁。

外資三月已賣超逾二千億元

科技巨頭僅Meta今年報酬率為正，微軟損平邊緣，屬相對較輕微，蘋果、Alphabet與Amazon跌幅皆在十％上下，ＡＩ之王Nvidia超過兩成，且跌破DeepSeek衝擊時的低點，重災區是電動車龍頭Tesla，股價在連續七周下跌過後，三月十日晚間跌幅達十五．四％，今年來下跌超過四成，若從川普當選後的高峰來看，更是已經達到腰斬，另外AMD與博通近兩成，Marvell則達到四成，軟體股驚奇Palantir幾乎將今年漲幅吐光。（全文未完）

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