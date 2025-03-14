統一收購Yahoo、入主PChome　羅智先「整併還在學習階段」

▲統一企業集團召開聯合法說會，董事長羅智先主持。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

統一企業（1216）今（14）日舉行法說會，統一接連收購Yahoo台灣電商事業及入主PChome網家（8044），看好未來電商發展，針對接下來的行動，羅智先說，今年投入電商，有機會更進一步了解數位經濟門道及商業邏輯，會先花時間觀察，雙方人員也要先互相熟悉，都還在學習階段，統一集團提供安定、穩定大環境，加上新通路延伸，自然會有很多新商機冒出來。

羅智先表示，雙方有各自的經營道理，也不是很急說一定要怎麼樣，主要是讓雙方人員熟悉對方的商業邏輯，再從中間去看看業務運作上有什麼可以互相幫忙的地方，在這段過程裡面，還是會有一段相當的時間，對於做實體業務的人跟做電商業務，很多場域及思維都有很大不同，希望先把這些道理能夠慢慢釐清出來，不急著說馬上要幹嘛。

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羅智先指出，數位經濟變化情況，電商是數位經濟相對表現成熟，透過數位演化，AI不斷進展，整個商業模式變化速度非常快，今年投入電商部分，有機會更進一步貼身了解關於數位經濟門道及商業邏輯，也更了解電商跟實體通路在貨暢其流扮演什麼角色，花時間觀察，有很好的人才基礎跟商業底蘊，但環境充滿不確定因素阻礙營運發展，進去後有什麼加持，都還在學習階段，集團提供安定、穩定大環境，加上新通路延伸，自然會有很多新商機冒出來。

此外，統一集團也積極建置各大物流園區，羅智先說，各單位的物流的吞吐量需求越來越大，也是為了本身的業務來講，要開始架設，讓各單位將來不要經過一段時間就要搬家、很折騰，希望找個很固定的地方讓大家聚在一起；那至於大的地方，還需要一些中型的物流跟小型的物流，就讓各單位自己去處理。