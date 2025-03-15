陳立武接掌英特爾豐厚薪酬曝光 可領逾22億元

英特爾12日宣布任命前董事陳立武（Lip-Bu Tan）擔任執行長，根據英特爾提交給美國證券交易委員會的監管檔案顯示，如果陳立武在未來幾年內實現公司設定的各項績效目標，他的總薪酬最高可達約6900萬美元（約折合新台幣22.77億元）。

美股聚焦黃仁勳！ 輝達GTC大會「Rubin」新架構AI晶片亮相

NVIDIA（輝達）2025年GTC大會17日登場，各界引領期盼輝達揭曉新一代AI晶片Rubin的技術細節及未來發展路徑藍圖，同時並關注執行長黃仁勳預計在19日演講，希望為近期表現相對疲弱AI股注入強心針。

自行車雙雄配息出爐！巨大 2.2元 美利達虧損照發4元

自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）配息出爐，巨大擬配發2.2元現金股息，而美利率去（2024）年意外虧損，但公司仍決議配息4元，以昨（14）日股價來看，巨大現金殖利率僅1.4%，美利達則有2.4%。

市值型ETF盲點 為何台積電是護國神山卻是0050軟肋？

長期存市值型 ETF不但能分散單一持股風險，還能長期參與市場上漲的行情。但前提是真的了解這個市場的特性，而 0050 與加權指數，可能跟你想的不一樣？

福邦證擬配息1.09862357元 現金殖利率逾8%

福邦證（6026）今（15）日公告擬配發現金股息 1.09862357元，以昨（14）日收盤價12.75元計算， 現金殖利率直衝8.6%。

外資3月賣超已逾3千億 台股本益比來到10年均值

台股持續跟著美股回檔，本周加權指數週線持續回檔，指數全週下跌608.02點，跌幅-2.69%，累計3月以來加權指數已回檔超過千點、1085.13點，跌幅-4.71%，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，隨著3月這波修正，加權指數跌破整理區間，短期盤勢偏向弱勢，且融資水位仍相對偏高，而美國川普政府針對關稅、政策等是造成市場最大不安定之因素；然也因為修正拉回後，台股目前本益比來到10年均值左右，評價回到合理水準，顯示市場已經消化部分利空，未來評價修正壓力相對有限。

大車隊去年EPS8.93元、營收、獲利雙創新高 擬配7元現金股利

大車隊(2640)昨(14)日董事會通過113年度財務報告，全年合併營收達30.22億元，年增5.23%，營業毛利14.75億，年增9.6%、營業利益6.77億，年增20.88%，稅後淨利為5.29億元，年增26.06%，EPS8.93元，皆創下歷史新高，擬配發現金股利7元，配發率78.39%，以昨日股價136.50元計，殖利率5.13%。

以哈情勢反覆 散裝船與油輪繞行好望角比例提高、也影響造船意願

雖然今年葉門的胡塞武裝沒有襲擊商船，但因以哈情勢反覆不定，船東們仍然對紅海敬而遠之，根據美國投資銀行傑富瑞(Jefferies)的數據，今年到目前為止，油輪和散裝船的改道有所增加；另一方面今年前兩個月，散裝船訂單年減92%，創30年來的最低水準，原因是船價偏高，交船期太長，以及船東擔心紅海危機解除後，船隻免繞航後會讓供給驟增。

SCFI連9黑！歐美線跌逾1成 4月運價醞釀喊漲

最新一期SCFI運價指數連續9周走跌，本周下跌116.96點或8.14％至1436.3，其中，歐洲線大跌15％，美國線價格持續低迷，美西美東都跌逾10％，不過預計4月初運價將會漲價。

賈永婕地位更穩！ 泛公股對台北101股權拉至72％

台北101董事長賈永婕地位更穩了！財政部所屬6家泛公股金融機構今（14）日發布重大訊息，將進一步取得台北101持股，新增股權比重逼近2成，增持後泛公股對台北101控制權由現在稍稍過半的局面拉至7成以上。