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福邦證擬配息1.09862357元　現金殖利率逾8%

▲▼福邦證券。（圖／翻攝自福邦證券官網）

▲福邦證券。（圖／翻攝自福邦證券官網）

記者巫彩蓮／台北報導

福邦證（6026）今（15）日公告擬配發現金股息 1.09862357元，以昨（14）日收盤價12.75元計算， 現金殖利率直衝8.6%。

福邦證去（2024）年全年稅後純益4.38億元，EPS1.11元，以今日公告配息金額來看，配發率達100%。

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關鍵字： 福邦證券現金股息配息金額股市消息殖利率

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