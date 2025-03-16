陳立武接掌英特爾豐厚薪酬曝光 可領逾22億元

英特爾12日宣布任命前董事陳立武（Lip-Bu Tan）擔任執行長，根據英特爾提交給美國證券交易委員會的監管檔案顯示，如果陳立武在未來幾年內實現公司設定的各項績效目標，他的總薪酬最高可達約6900萬美元（約折合新台幣22.77億元）。

美股聚焦黃仁勳！ 輝達GTC大會「Rubin」新架構AI晶片亮相

NVIDIA（輝達）2025年GTC大會17日登場，各界引領期盼輝達揭曉新一代AI晶片Rubin的技術細節及未來發展路徑藍圖，同時並關注執行長黃仁勳預計在19日演講，希望為近期表現相對疲弱AI股注入強心針。

自行車雙雄配息出爐！巨大 2.2元 美利達虧損照發4元

自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）配息出爐，巨大擬配發2.2元現金股息，而美利率去（2024）年意外虧損，但公司仍決議配息4元，以昨（14）日股價來看，巨大現金殖利率僅1.4%，美利達則有2.4%。

市值型ETF盲點 為何台積電是護國神山卻是0050軟肋？

長期存市值型 ETF不但能分散單一持股風險，還能長期參與市場上漲的行情。但前提是真的了解這個市場的特性，而 0050 與加權指數，可能跟你想的不一樣？

福邦證擬配息1.09862357元 現金殖利率逾8%

福邦證（6026）今（15）日公告擬配發現金股息 1.09862357元，以昨（14）日收盤價12.75元計算， 現金殖利率直衝8.6%。

外資3月賣超已逾3千億 台股本益比來到10年均值

台股持續跟著美股回檔，本周加權指數週線持續回檔，指數全週下跌608.02點，跌幅-2.69%，累計3月以來加權指數已回檔超過千點、1085.13點，跌幅-4.71%，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，隨著3月這波修正，加權指數跌破整理區間，短期盤勢偏向弱勢，且融資水位仍相對偏高，而美國川普政府針對關稅、政策等是造成市場最大不安定之因素；然也因為修正拉回後，台股目前本益比來到10年均值左右，評價回到合理水準，顯示市場已經消化部分利空，未來評價修正壓力相對有限。

川普政策不確定性高 黃金、虛擬貨幣穩健資產組合

美國聯準會（Fed）於今（2025）年1月底的利率決策會議中，維持基準利率不變，反映出當前經濟環境的審慎態度。國泰證券指出，隨著美國進入新一輪政治週期，川普政策仍存在不確定性，市場情緒將可能帶來短期波動風險，進而使避險資產工具的黃金成為投資組合中的重要選擇，以應對潛在風險並維持資產配置的穩健性。

寬宏藝術去年每股賺6.27元 超額配息7元、殖利率7％

寬宏藝術（6596）2024年合併營收為17.3億元，營業毛利為4.7億元，稅後淨利近2.1億元，EPS為6.27元；董事會決議配發每股現金股利7元，含盈餘分配5元及資本公積2元，以14日收盤價91.3元計，現金殖利率達7％。

潤泰雙雄配息夢破滅？ 從高殖利率到大幅縮水

潤泰新與潤泰全的配息趨勢持續下滑，從2015年的高殖利率到近年的大幅縮水，反映出公司策略的轉變。由於資本支出優先，依賴業外收益，未來高股息回報困難，投資人需重新評估股息政策風險。

大車隊去年EPS8.93元、營收、獲利雙創新高 擬配7元現金股利

大車隊(2640)昨(14)日董事會通過113年度財務報告，全年合併營收達30.22億元，年增5.23%，營業毛利14.75億，年增9.6%、營業利益6.77億，年增20.88%，稅後淨利為5.29億元，年增26.06%，EPS8.93元，皆創下歷史新高，擬配發現金股利7元，配發率78.39%，以昨日股價136.50元計，殖利率5.13%。