寬宏藝術去年每股賺6.27元　超額配息7元、殖利率7％

▲《悲慘世界》將來台演出。（圖／寬宏藝術提供）
記者廖婕妤／台北報導
寬宏藝術（6596）2024年合併營收為17.3億元，營業毛利為4.7億元，稅後淨利近2.1億元，EPS為6.27元；董事會決議配發每股現金股利7元，含盈餘分配5元及資本公積2元，以14日收盤價91.3元計，現金殖利率達7％。
寬宏藝術表示，2024年整體營運績效超越2023年，Q4認列演出主要有鄭中基高雄巨蛋演唱會2場、羅志祥高雄巨蛋演唱會2場、王心凌台北小巨蛋演唱會2場、Trash台北小巨蛋演唱會1場、Official髭男台北小巨蛋演唱會1場、音樂劇搖滾教室6場、大河之舞8場、汪汪隊兒童劇8場、莎姆雷特舞台劇8場等。
展望今年，寬宏藝術看好仍維持高成長趨勢，今年前2月營收為3.69億，主要認列民歌50高峰會北高巨蛋與台中惠蓀堂6場演唱會、冰上迪士尼8場小巨蛋演出、冰島Sigur Ros樂團2場演出等。
寬宏藝術指出，Q2有10餘場演唱會接力登場，並發展新商業模式，與港澳主辦方積極合作，代理藝人海外演唱會；今年營運2大重點為天后江蕙再度舉辦演唱會，以及悲慘世界紀念版音樂會首度來台，江蕙於北高雙蛋演出20場，營收將貢獻在7、8月，悲慘世界音樂會於國家戲劇院與衛武營歌劇院演出共52場，營收將貢獻在6、7月，7月還規劃莎拉布萊曼北流演唱會2場。
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