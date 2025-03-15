美股聚焦黃仁勳！　輝達GTC大會「Rubin」新架構AI晶片亮相

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA（輝達）2025年GTC大會17日登場，各界引領期盼輝達揭曉新一代AI晶片Rubin的技術細節及未來發展路徑藍圖，同時並關注執行長黃仁勳預計在19日的演講，希望為近期表現相對疲弱AI股注入強心針。

根據《CNBC》報導，輝達下一代AI晶片將以「證實暗物質存在」的女性科學先驅魯賓（Vera Rubin）來命名，延續該公司以傑出科學家命名晶片架構的傳統。

[廣告]請繼續往下閱讀...

輝達自1998年起就一直以科學家的名字來命名其新架構，當時公司首款晶片便是基於第一個定出華氏溫度的Fahrenheit作為參考，目前這一代Blackwell晶片是以美國統計學家David Harold Blackwell來命名。

黃仁勳在發佈新架構之前，通常會用一句話介紹一下以該架構命名的科學家。

在去年的GTC大會上黃仁勳就表示「我想向大家介紹一款以數學家、博弈論專家、概率學家David Blackwell名字命名的超大GPU。我們認爲這是一個完美的名字。」

《CNBC》報導稱，Rubin是輝達新一代晶片的名字，該公司正試圖鞏固其近年來作爲AI領導者所取得的成就。「Vera」將指輝達的下一代中央處理器，「Rubin」指輝達的新GPU。

爲了保持增長勢頭，輝達需要推出新款下一代晶片，以證明其成本合理，並較上一代晶片提高了速度、能效和成本。除了Vera Rubin，輝達預計還將討論Blackwell Ultra，這是Blackwell晶片的升級版，分析師預計該晶片將於今年晚些時候開始銷售。

