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川普政策不確定性高　黃金、虛擬貨幣穩健資產組合

▲▼黃金,金條。（圖／路透）

▲黃金示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會（Fed）於今（2025）年1月底的利率決策會議中，維持基準利率不變，反映出當前經濟環境的審慎態度。國泰證券指出，隨著美國進入新一輪政治週期，川普政策仍存在不確定性，市場情緒將可能帶來短期波動風險，進而使避險資產工具的黃金成為投資組合中的重要選擇，以應對潛在風險並維持資產配置的穩健性。

國泰證券觀察，川普上台後，全力推動「讓美國再次偉大」（Make America Great Again；MAGA）的願景，積極振興美國產業、刺激經濟增長，促使企業投資加速擴張、帶動生產力提升。除此之外，受惠於強勁的終端消費品需求，全球製造業成長持續加速，企業獲利可望延續製造業表現並維持資本支出水準，實質勞動所得穩定成長，消費者信心將進一步回升。同時，在聯準會降息趨勢不變之下，有望於貿易政策明朗後重新啟動降息，穩固成長動能。

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國泰證券進一步觀察，川普政府頻繁調整關稅措施，導致政策的不確定性增加，加劇全球貿易摩擦，也為市場帶來潛在風險。在避險資產方面，黃金作為傳統避險工具，隨著市場對政策風險的擔憂升溫，黃金的避險需求持續上升，進而推動金價走高。此外，美元走勢與利率政策變化也是影響黃金價格的重要因素，國泰證券建議投資人須密切關注相關指標，以判斷黃金的長期配置策略。

近年來，虛擬貨幣被視為新興數位資產，部分投資人將比特幣視為「數位黃金」，尤其在金融市場動盪之時，比特幣因其去中心化特性及有限供應機制，吸引更多資金流入，進而展現獨特的市場價值。國泰證券提醒，比特幣價格波動較大，與傳統避險資產相比仍具較高風險性，投資人應根據自身風險承受度謹慎評估其配置比例。


 

關鍵字： 美聯儲川普政策黃金投資避險需求比特幣

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