新加坡主權基金成財政支柱　淨投資回報271億新幣貢獻五分之一收入

▲新加坡淨投資回報271億新幣貢獻五分之一收入。（圖／翻攝童振源臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

我駐新加坡大使童振源表示，新加坡2025年的財政總收入達到1,499億新幣，其中，財政經常收入為1,228億新幣，而淨投資回報貢獻（NIRC）則高達271億新幣，占財政總收入的18.5%。換句話說，每5塊錢的政府收入中，就有1塊錢來自國家儲備所設立的主權基金，這已成為僅次於公司稅的第二大財政收入來源。同時，NIRC對國內生產毛額（GDP）的貢獻比例約為3.3%，顯示其對新加坡經濟的重要性。

針對新加坡的主權基金與投資，童振源15日晚間透過臉書發文指出，政府的經常收入主要由稅收、費用與其他收入組成，主要來源包括公司所得稅、個人所得稅及消費稅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NIRC的構成則來自兩個部分：一部分是政府投資公司（GIC）、淡馬錫控股（Temasek）及新加坡金融管理局（MAS）等機構對國家儲備資產的投資所得，當中，最高50%可用於財政支出；另一部分則來自其他國家資產的最高50%淨投資收入。

童振源指出，過去20年，NIRC的增長速度驚人。從2005-2008年間，其年均規模僅為29億新幣（占財政總收入的7.6%、占GDP的1.2%），增長超過一倍至2009至2015年的年均80億新幣（占財政總收入的13.1%、占GDP的2.2%），再翻倍至2016至2024年的年均190億新幣（占財政總收入的18.5%、占GDP的3.3%）。

從占比來看，NIRC對財政總收入與GDP的影響日益顯著。2005年，其占財政總收入的9.0%，2007年降至5.6%，但2009年激增至15.1%，2016年攀升至17.4%，2020年更達21.3%，而2021-2025年間穩定維持在17-20%之間。同樣地，其占GDP的比重也從2005年的1.3%增長至2020年的3.8%，2021-2025年間則保持在3.2-3.5%區間。

童振源表示，雖然新加坡政府未公開NIRC的具體資產細節，但從淡馬錫控股與GIC的運作可見其發展動向。淡馬錫控股（Temasek）於1974年成立，由新加坡政府全資擁有，全球設有13個辦公室，擁有約1,000名員工，其中新加坡籍占60%。其投資組合涵蓋金融、科技、基礎設施及能源等多個領域。

截至2024年3月31日，淡馬錫的淨投資組合價值達3,890億新幣，從2002年至2024年的複合年均成長率達7.3%。若計入未上市資產，其估計總價值可達4,200億新幣。自1974年成立以來，淡馬錫的股東總回報率高達14%。過去20年年均回報率為7%，明顯高於新加坡20年核心通膨率的1.9%。然而，近10年回報率為6%，而近3年表現不佳，僅為0.68%。2022年、2023年與2024年的年度回報率分別為6%、-5%與2%。

政府投資公司（GIC）於1981年成立，專責管理新加坡的外匯儲備，擁有11個全球辦公室，約2,300名員工，投資遍及41個國家，涵蓋股票、固定收益、房地產、私募股權、基礎設施等多元資產。雖然政府未公開GIC的總資產規模，但據主權財富基金研究機構的估計，其管理資產約為7,700億至8,470億美元。

GIC的投資策略穩健，2004年至2024年間，其投資組合的年均美元名義回報率為5.8%，經通膨調整後的年均實際回報率為3.9%，較2023年下降0.7個百分點。自2004年以來，GIC的20年滾動回報率多維持在3.4-5.1%之間，僅在2009年金融危機與2020年疫情期間降至2.6%與2.7%。

GIC的投資眼光獨到，2024年為台積電的第二大股東，持股達3.15%，僅次於台灣行政院國發基金的6.38%。僅在去年，GIC便從台積電獲利4,051億台幣，顯示其精準的投資策略與卓越的回報能力。

童振源認為，2024年，GIC的投資金額達266億美元，位居全球第二大主權基金投資者；淡馬錫則以67億美元的投資金額，排名全球第九。新加坡的主權基金已成為政府財政的重要支柱，國家儲備投資回報的NIRC如今穩居政府第二大收入來源，對財政的可持續性至關重要。GIC與淡馬錫控股的穩健投資，加上新加坡金融管理局的資產運營，共同為政府提供約五分之一的財政總收入，進一步鞏固新加坡經濟的長遠發展。