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Andy爆料掀「眾量級」財務風暴　會計師點國稅局下手4關鍵

▲Andy與家寧在去年10月分手，圖為第4屆走鐘獎資料照。（圖／記者黃克翔攝）

▲Andy與家寧在去年10月分手，圖為第4屆走鐘獎資料照。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣／台北報導

「眾量級」網紅Andy與家寧糾紛持續延燒，財政部北區國稅局新莊稽徵所已證實收到檢舉立案追查背後稅務問題。安永會計師事務所執業會計師楊建華指出，國稅局對相關稅務追查將從4大關鍵著手了解，「不排除從公司稅籍登記第1天開始查起」。

據財政部稅籍登記資訊顯示，位在新北市新莊區中平里的眾量級所屬公司「群海娛樂」為開立發票的公司，107年8月14日設立至今，負責人曾淑慧（張家寧母親）設立至今未曾變更。不過北區國稅局至今尚未向外說明稽查細節。

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由於Andy曾在影片中證實，107年8月至113年為止，群海娛樂營業額與YT營利加起來預估超過1億，而且YT頻道在被拔掉暫停營利之前，營利都是進入張爸、張媽的個人外幣帳戶。楊建華分析，國稅局可能會先從公司營利事業所得稅20%及未分配盈餘課徵5%稅率的部分進行了解，若將未分配盈餘在海外分掉，稅務人員需要確認有沒有漏報分潤的股利所得。

第2、公司或個人所得有沒有漏報或隱暱問題。楊建華指出，國稅局初步啟動稅務調查，都會先就爭議年度進行了解，一般是回頭查過去5個稅務年度的申報內容是否屬實，若有抓到所得直接請廠商匯到國外不報，可再往前多查兩年、累計7個稅務年度的資料進行核實，由於群海娛樂稅籍登記日期落在107年8月14日，首次報營利事業所得稅時間為108年5月，不排除設立日期開始查起。

第3、海外所得資金回流追查，會計師指出，Andy影片中「營利都是進入張爸、張媽的個人外幣帳戶」，國稅局也會查張家母女如果取得回流資金，股東逃漏的問題。

第4、稅務申報與納稅人實際資產情況是否可以互相呼應。楊建華說：「例如如果納稅義務人每年報100萬所得，但名下有豪宅、常購買名牌包，也會有稅務申報和擁有的資產不匹配的爭議，這個也會是國稅局追查的重點。」

關鍵字： 稅務糾紛財政部安永會計師北區國稅局網紅Andy

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