川普攻打胡塞是會讓紅海危機速戰速決　還是沒完沒了　

▲美國航母杜魯門號在川普的命令下對葉門發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普15日下令美軍對侵擾紅海商船長達一年多時間的葉門胡塞武裝進行大規模攻擊，對此倫敦保賠協會台灣公司高階認為，川普既然採取行動，應該會讓紅海危機速戰速決，在解決之前，保費必然大漲；熟悉國際情勢的政府高階認為，中東情勢太複雜，美國以軍艦，軍機攻擊胡塞，並非陸面攻擊，很難殲滅胡塞，恐怕只能達到壓制伊朗與胡塞作用。

川普在自家Truth Social真實社群發文撂話，「給所有胡塞恐怖分子，你們的時間到了，從今天開始必須停止你們的襲擊行動，如果不停止，你們將遭遇前所未見的地獄降臨」。目前最新通報數字葉門已有31人身亡，美國官員警告，這場襲擊將進行數日。

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而大陸央視新聞報道，葉門胡塞武裝方面16日表示，胡塞武裝表示，不會對美軍襲擊無動於衷。胡塞已全面做好準備，以「升級對抗升級」。胡塞發言人穆罕默德·阿卜杜勒薩拉姆15日夜間在社交媒體稱，美方襲擊是在進行公然侵略，並鼓勵以色列繼續圍困加薩地帶。

報導並指出，川普所謂胡塞武裝威脅國際航行的言論是虛假的。胡塞武裝海上封鎖的對象僅限於以色列相關船隻，直至對加薩地區的人道主義援助得到恢復。胡塞武裝確認，紅海海域的國際航行仍然安全，美國的襲擊以及對紅海的軍事化才是對該地區國際航行的真正威脅。

國內海運界高階認為，川普會突然對胡塞發動攻擊，應該是川普恢復對伊朗實施「極限施壓﹞之後，3月14日中國在北京就伊朗核問題與俄羅斯、伊朗舉行三國副外長層級會談，會後發表的聯合聲明表示，中國、俄羅斯、伊朗三國強調終止所有「非法」單邊制裁的必要性，並重申政治外交接觸和對話應基於「相互尊重」等等。

眾所皆知，川普明顯站在以色列這邊，而胡塞是獲伊朗支持，要想紅海危機解除，就看川普能不能讓以哈停火真的實現。胡塞今年以來未曾對航行紅海船隻發動過襲擊，但因以色列封鎖加薩援助物資，本月12日宣布恢復對以色列船隻的軍事攻擊行動。