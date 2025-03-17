泰山拚今年營收獲利雙位數成長　將推出近百種新品

▲泰山企業總經理沈怡君。（圖／泰山提供）

記者廖婕妤／台北報導

泰山（1218）去年新經驗團隊入主後，獲利轉虧為盈，總經理沈怡君透露，今年聚焦3大事業群，全力拓展版圖強化競爭力，將會推出近百種新產品，5大核心品類都會有創新產品上市，並推廣到北美華人超市，力拚今年營收獲利雙位數成長。

泰山目前主要有消費食品、食糧、國際等3大事業群，營收佔比為消費食品及食糧各40％，國際事業包含漳州廠佔20％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在消費食品方面，沈怡君表示，今年會推出近百種新產品，其中包含舊有的品項包裝升級，針對不同消費族群推出新品，油品、水品、點心、果茶、仙草等5大重點核心品類都會有創新產品上市。

沈怡君指出，像是泰山最受歡迎的點心類產品，八寶粥、仙草蜜都會有新品；冰鎮果茶也會結合獨家創新技術，推出顆粒型新品；純水也會有行銷活動；油品則會推出機能性的產品。

食糧事業方面，沈怡君表示，將深化商用市場的佈局，深耕台灣連鎖餐飲及中央廚房的需求，甚或是企業用戶的客製需求，從上游原料的供應整合到物流供應體系的精進進行全方位的整合。

國際事業方面，沈怡君指出，瞄準全球華人餐飲需求，推動旗下產品出口，強化北美、加拿大的零售通路行銷佈建甚至於國際品牌的代工，像是在北美的大統華超市、好市多等，都可以看到泰山的產品；隨著台積電（2330）布局熊本，在當地也可以看到泰山八寶粥等，讓品牌力與生產力並行，進一步強化國際布局。