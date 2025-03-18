巴菲特繼續加碼5大日本商社　每家持股接近10%

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／綜合報導

根據最新監管文件顯示，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威控股（Berkshire Hathaway）提高了對 5 家日本貿易公司的持股，這是這家美國企業集團近 5 年前開始對日本頂級大宗商品公司的最新投資。

《彭博》報導，波克夏向日本財務省提交的文件顯示，該公司對三井物產、三菱商事、住友商事、伊藤忠商事和丸紅株式會社的持股，提高1~1.7個百分點，目前持股比例擴大到介於8.5%和9.8%之間。

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個別來看，三井物產的持股比例由8.09%提高到9.82%，三菱商事自8.31%上升至9.67%，住友商事從8.23%上調到9.29%，伊藤忠商事由7.47%增至8.53%，丸紅株式會社從8.3%上升到9.3%。

巴菲特最初是在2020年買進這些日本商社的股票，接著在2023年6月增加持股。

在 2 月底發布的股東信中，巴菲特表示，波克夏對 5 家日本商社的投資不斷增加，計劃長期持有這些股份數十年，並承諾支持它們的董事會。

他在信中提到這 5 家貿易公司同意「適度放寬」對波克夏持股比例不超過 10% 的限制。巴菲特寫道：「隨著時間演進，你可能會看到波克夏對這 5 家公司的持股比例都會增加。」

