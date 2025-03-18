飾金每錢12470元　銀樓曝大戶「小賣20兩」套現抱走逾200萬

▲黃金飆升。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

黃金價格飆不停，銀樓金價飆出每錢12470元天價，不過投資人在銀樓交易心態大不同。銀樓老闆透露，有閒錢的投資人害怕回檔震盪，採取「一兩、一兩買進」的策略慢慢進場，大戶拋金潮雖不多見，但近期業界有傳出為助子女買房小賣20兩黃金套現逾200萬的案例。

「金價一定還會再高！」台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信今（18）日指出，去年此時銀樓黃金賣出價每錢不到9000元，到今天已來到12470元，石文信說：「現在現貨黃金每盎司3010美元，4月會是關鍵點，川普上任100天，會再衝一波。」

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「雖然現在高，還是會有人要買，就算是大戶也是分批下手，一次一兩買進的人很多。」石文信表示，手上有1、20萬元多餘的閒錢，就會買一兩黃金，抱緊處理、跌價不賣。

石文信透露，業界傳出上禮拜有人一口氣拿20兩黃金出來賣，變現買房應付貸款不足的問題。市場研判，這名有大戶拿出囤積20年的黃金變現逾200萬元給子女運用，收取黃金的銀樓也獲利。

石文信觀察，川普效應下，現在已經不是真槍實彈的戰爭，而是全球區域性的經濟戰，背後有嚴重通膨隱憂，資金湧向黃金，全球央行都在買金。

至於金價短期表現，石文信認為，這禮拜要看聯準會貨幣政策走向而定，觀望資金朝向黃金是正常做法，畢竟外資都看到3100美元甚至4000美元，2年內搞不好就會看到每盎司4000美元的行情了。