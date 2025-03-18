中信金去年EPS 3.64元　總座：股利配發率6成

▲中國信託金控外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中信金（2891）於今（18）日舉行法人說明會，2024年中信金稅後淨利720.3億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.64元，總經理高麗雪表示，將考量各子公司業務發展、所需資本，以及投資人期待三大因素，維持平衡的股利政策，參考過往6成股利配發率，不過要等到4月董事會決議確認。

川普上台關稅政策引發全球震盪，高麗雪分析，對於中信金而言，川普像是厲害投手會很多球路，而中信為打者，必須掌握時機，把球打出去，製造出安打，以累積獲勝。

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她補充說，川普2.0可確定幾個方向，包括去全球化趨勢更明顯、全球大企業要往美國移動、中國信託作為為台灣最國際化金融機構，早在30年前佈局美國，超過20個據點，在美國優先政策下，具有發展機會。

中信金控及子公司中信銀行2024年獲利雙雙創下歷史新高，台灣人壽則受惠於資本市場熱絡影響，獲利穩健成長，帶動金控整體獲利年成長達28%。

中信銀行2024年合併稅後盈餘達494.2億元，創歷年新高，主要受益於存放款動能穩健成長，加上受到資本市場帶動，財富管理銷售動能強勁，信用卡消費金額成長、法人金融及個人金融業務皆表現亮眼，推動整體手續費收入上升；此外，金融商品操作得宜，使得交易收入增加，帶動整體稅後獲利較2023年成長20%。中信銀行2024年之合併逾期放款比率為0.49%，逾期放款覆蓋率為331%，資產品質穩健。

