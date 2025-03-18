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永豐餘虛擬電廠創造綠色收益　碳管理平台開放企業試用

▲永豐餘參展2025智慧城市展。（圖／永豐餘提供）

▲永豐餘參展2025智慧城市展。（圖／永豐餘提供）

記者廖婕妤／台北報導

2025智慧城市展今盛大開展，永豐餘投控（1907）攜手旗下永餘智能及三越企業，推出涵蓋創能、儲能、調能、用能與智慧能源管理的一條龍整體解決方案與顧問服務；永餘智能正式推出碳管理平台，並開放企業試用版申請，幫助企業建立碳排監測確保符合法規要求；永餘智能也與電動巴士業者、大型賣場及製造業等洽談合作，透過虛擬電廠技術，優化企業能源調度，確保電力穩定性並創造額外收益。

在再生能源領域，永餘智能積極發展虛擬電廠（VPP）解決方案，率先與欣欣電動巴士合作，同時拓展至不同產業場域，如大型賣場或大型商業空間，運用智慧能源調度優化電力使用，不僅有助於提升企業能源使用效能，亦能強化電網的穩定運行，讓企業在參與穩定供電的同時，也能透過電力市場交易創造綠色收益，實現更具競爭力的永續能源管理模式。

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永餘智能也發表碳管理平台，提供彈性的模組化服務，並推出企業試用版，企業可依據自身預算與需求選擇不同方案，透過數據化管理與IoT技術，進行年度、每月甚至每日碳盤查，確保符合政府法規，同時產出完整的碳帳本，提升碳管理的準確性與效率。除了數據管理，永餘智能提供了顧問式服務，協助企業評估碳足跡、制定減碳策略，並進行減碳專案開發與落實。永餘智能碳管理平台與金融機構合作，可進一步申請綠色融資。

另三越企業也開發出業界轉化效率最快、甲烷純度最高的沼氣生質能發電技術，可24小時不間斷供電，提供更穩定的綠能供應，該技術已導入永豐餘自有示範廠區，並攜手桃園市政府推動龜山水資源回收中心轉型為全台首座綠能中心，透過厭氧共消化與轉廢為能技術，該中心每年沼氣發電500萬度，減少2500噸二氧化碳排放量。

 

關鍵字： 智慧能源碳管理綠色能源沼氣發電環保技術

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