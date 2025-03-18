火星生技拚今年轉虧為盈　下半年啟動IPO規劃

▲火星生技副總趙孟彥、董事長林玉龍、總經理楊硯超、財務長鄭有政。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

火星生技*（7731）今（18）日舉行法說會，經營團隊指出，去年合併營收成長109％，今年以提升營運效率為主軸，力拚實體通路營收佔比提升至4成，並以創造獲利為目標，計畫今年下半年啟動IPO規劃，預計明年Q2申請上櫃、明年Q4掛牌。

火星生技*2024年2月以每股6.5元登錄興櫃，目前每股面額為0.25元，2024全年合併營收為6.22億元，年增109.15％；2024上半年稅後虧損5183.7萬元，EPS為-0.1元。今年2月合併營收為5067.5萬元，月增7.3％、年增77.32％；累計今年前2月合併營收為9790.1萬元，年增55.56％。

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火星生技*表示，銷售通路方面，去年上半年公司建立自有直播平台，同時併購安橋電商中心，電銷團隊從10人擴編至29人，每人每月平均可進行2000次電話銷售，預計成交率可上升15％；品牌方面，併購黛后（dr.hold），並推出丟丟妹個人品牌Diu⁺，進一步拓展女性消費市場，強化產品組合。

火星生技*指出，為拓展市場版圖，今年2月底宣布與牛耳國際生技合作，收購其部分業務、專利商標權及存貨，正式跨足藥品及醫材銷售，借助牛耳國際生技在醫藥產品代理領域的豐富經驗，以及其與長照機構與醫療院所的穩固合作基礎，進一步強化火星生技在大健康產業的市場布局。

此外，火星生技*也積極開發AI解決方案，推出「MarxAI H1 語言模型」，並導入自有B2B藥局採購系統，透過AI技術，藥局通路將可利用系統生成產品介紹與行銷素材，協助銷售端更有效率地推廣產品，不僅降低火星生技的行銷與人力成本，也進一步提升旗下3,400家合約藥局的產品黏著度與滲透率，為營運帶來更強勁的增長動能。

展望今年，火星生技*將以提升營運效率為核心目標，精準控制行銷費用，隨著線上廣告成本持續上升，將更專注於深化既有通路滲透率，並強化單點藥局市場經營，力求將實體通路營收佔比由30％提升至40％，並預計每年推出2-5個新品牌、各品牌每年推出3-10個新品，目標今年創造獲利，並計劃於今年下半年正式啟動IPO規劃，預計明年Q2送件申請上櫃、明年Q4掛牌。