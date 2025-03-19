不怕被AI取代！「這7大職業」未來是鐵飯碗　需求高又賺錢

▲AI技術快速發展，外媒點名7大領域的工作不容易被取代。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

隨著人工智慧技術的快速發展，各行各業正經歷前所未有的變革，在這場科技革命中，許多職位正面臨被自動化取代的風險，然而仍有一些職業因其獨特的需求和人類技能的不可替代性，能夠在這波變革中穩固發展，為求職者提供長遠的工作保障。美國財經新聞網站即分析點名7大領域，在未來不僅工作需求穩定，薪資回報也較可觀。

根據《MoneyTalksNews》報導，這7大領域包括醫療產業、技術性工作、教育、心理健康領域、公共安全職位、創意領域以及綠色能源產業。

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醫療專業

醫療保健產業長期處於人才短缺的狀態，特別是在護理人員、個人護理助理及社會工作專業人士方面，隨著人口老化和醫療需求不斷攀升，這些職位的重要性與日俱增。註冊護理師通常需取得護理學學士學位並通過國家執照考試，而社工則需要碩士學位和專業執照。然而對於希望快速進入職場的人來說，個人護理助理的門檻相對較低，且職位增長迅速。

技術性工作

另外還有電工、機械技師和建築工人等技術職業依賴高度專業的動手技能，這些能力目前尚未能被人工智慧和自動化技術所完全取代。隨著各國對基礎建設的投資不斷增加，這類技術工人的需求也與日俱增。職業學校與學徒制提供了進入這些高薪工作的管道，許多技術職位不需要四年制大學學位，只需透過專業認證或在職訓練即可上崗。

教育領域

報導中指出，人工智慧雖可強化教學方式，卻無法取代師生間的人際互動與個別指導。教師、輔導員及教育專家的角色依然不可或缺。而輔導員與特殊教育工作者則可能需獲得額外的專業認證。即便是沒有完整師資培訓背景的人，也可透過代課教師或助教等職位進入教育領域。

心理健康領域

隨著社會對心理健康問題的關注度提高，心理諮商師、治療師與社工等職業的市場需求顯著上升。人工智慧雖可提供輔助心理健康資源，但仍無法取代人類專業人士所具備的同理心與深度溝通能力。執業諮商師通常需取得碩士學位並取得執照，而心理學家則須具備博士學位並通過專業認證。

公共安全職位

在警察、消防員與網路安全專家的職業領域中，快速判斷與即時決策能力至關重要，這使得人工智慧難以完全取代這些角色。執法人員與消防人員需經過專業學院訓練，而網路安全專家則可透過CompTIA Security+或CISSP等認證進入該領域。隨著數位犯罪的增加，網路安全人才的需求將持續成長。

創意領域

雖然人工智慧技術已能輔助設計與內容創作，但行銷、使用者體驗設計與寫作等創意領域仍高度仰賴人類的直覺與獨創性。透過自由接案或實習累積經驗，創意專業人士可以建立作品集，進而獲得穩定的全職職位。平面設計師通常會接受專業教育或學習Adobe Creative Suite等工具，而作家則可透過SEO培訓與內容行銷技能提升競爭力。

綠色能源產業

在全球積極推動可持續發展的趨勢下，太陽能、風能與環境工程領域的工作機會大幅增加。這些職位要求高度專業的實務技能，難以被人工智慧所取代。環境工程師通常需擁有學士學位，而太陽能板安裝人員則可透過在職訓練或短期技術課程取得資格。

報導指出，人工智慧正迅速重塑勞動市場，然而某些職業仍舊擁有旺盛需求並難以被取代。為確保長期職涯穩定，求職者應投資於能夠抵禦自動化影響的技能與專業認證，確保在快速變化的工作環境中立於不敗之地。

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