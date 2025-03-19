離職房仲好心幫友賣8千萬豪宅沒報稅　連補帶罰噴逾23萬

▲看屋示意照，非當事人。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台北國稅局今（19）日指出，一名離職的房仲小張（化名）在4年前私下仲介8000萬元的豪宅，抽取2%佣金，結果隔年5月申報綜合所得稅時忘了申報160萬元的仲介所得，遭核定漏報所得稅，連補帶罰超過23萬元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雖然是4年前的事情，依稅法規定，應由稅捐機關依稅籍底冊或查得資料核課的稅捐，核課期間為 5 年，從該稅捐所屬徵期屆滿的次日起算；如果納稅義務人故意以詐欺或其他不正當方法逃漏稅捐，核課期間則為 7 年；在核課期間內，另外發現有應徵的稅捐，應依法補徵；在核課期間內未經發現者，以後就不可以再補稅了。

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國稅局指出，小張仲介時，並未屬於房仲公司登錄在案的員工，他因熟識要賣高價豪宅的朋友，在110年間用自己的人脈幫忙促成8000萬元的豪宅交易，友人為了表達感謝按照交易金額2%給他160萬元的佣金，但忘了在111年5月報稅，後遭國稅局查調金流發現。

不過小張被追稅金計算並非160萬元全額計入。雖然小張拿不出成本，但國稅局仍將收取佣金收入160萬元的20%計算為必要費用，亦即32萬元（160萬元×20%）抵扣稅額，因此核算小漲110年度執行業務所得為128萬元（160萬元-32萬元），除核定補徵稅額外，並依所得稅法第110條第1項規定處罰0.5倍。

若以小張綜合所得稅適用稅率12％概算，小張除了要補繳15.36萬元（128萬×0.12）稅金以外，還要加上應補稅金0.5倍罰鍰，亦即7.68萬元，連補帶罰共23.04萬元。

「像小張這種案子最近抓到很多，漏報執行業務所得會有裁罰。」稅務人員指出，個人居間仲介不動產買賣獲取之佣金，應依規定申報綜合所得稅，民眾如發現有漏未申報情形，在稽徵機關尚未調查或未經他人檢舉前，請儘速向戶籍所在地國稅局自動補報並補繳稅款及加計利息，以免受罰。

此外，徐佳馨也提醒，扣掉收入這事情要補稅外，小張可能還有別的罰金待繳，因為根據不動產經紀業管理條例第32條「非經紀業而經營仲介或代銷業務者，主管機關應禁止其營業，並處公司負責人、商號負責人或行為人新臺幣10萬元以上30萬元以下罰鍰。」