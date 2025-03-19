德翔海運與六家船公司合開中韓-墨西哥航線　四月底開航

▲德翔海運將與六家亞洲籍船公司合作，共同開闢中韓-墨西哥航線。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運證實，該公司與六家亞洲籍船公司合作，將共同開闢青島、上海、釜山-墨西哥的曼薩尼約港(Manzanillo)，每家公司各派1艘2500-3000箱(20呎櫃)貨櫃船航行，預計4月30日正式開航。

根據Alphaliner的資訊，亞洲七家中型航運公司正在開通中墨聯合航線，這條貿易航線本世紀20年代正在蓬勃發展，只是近期因美國總統川普的關稅政策而蒙上了陰影。

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七家公司包括阿聯酋航運(ESL)、高麗海運(KMTC)、泰國航運公司(RCL)、SeaLead、Sinokor， Sinotrans和德翔海運，將中國和韓國與墨西哥西海岸的曼薩尼約連接起來，這也是這七家航運公司首次為拉丁美洲西海岸提供服務。

泰國航運公司RCL在發布的新聞中表示：「這一戰略舉措標誌著RCL進入了不斷增長的墨西哥市場，使公司能夠為不斷擴大的客戶群提供可靠的運輸解決方案。」

亞洲到墨西哥的貨櫃航運近幾年顯著增長。 2023年，墨西哥取代中國成為美國最大的貿易夥伴，近年來，中國企業對墨西哥直接投資大幅增長，中國企業現在是墨西哥增長最快的外國投資來源，但也正面臨美國的關稅打壓，七家公司聯合開闢墨西哥航線，有分散風險作用，也期盼關稅問題能有很快有妥善折衷的處理方式。