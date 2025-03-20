輝達股價跌一成「員工不關心」　資深工程師曝內情

▲輝達創辦人黃仁勳 。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）今年股價已經跌一成，不過員工並不關心，對此有資深員工透露原因。

根據《商業內幕》報導，輝達的資深工程師賈斯汀（Justin Fung）在接受Podcast節目訪問時表示，輝達大部分員工都是長期在職，並且以「舊守派」員工為主，他們對公司最近的崛起並不過於關注。他指出「員工們其實不會談論他們的股權值多少，因為他們從來不是為了這而來的」，他們真正喜歡的是自己的工作。

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報導指出，輝達因推動AI熱潮而獲得聲譽，但在此之前，儘管在GPU領域取得穩定成功，它並不是家喻戶曉的名字。隨著輝達名氣的提升，員工薪資也水漲船高，截至2024年，輝達的平均薪資已突破22萬美元。

賈斯汀表示，由於輝達的員工流動率不高，大部分同事都是從公司仍以遊戲行業為主的時期就加入並一直留下來的，他們加入公司多是因為對工作的熱愛。他說「很多人在公司出名之前就加入了，當時我們做的是遊戲設備」，這些員工都非常謙虛，反映了過去一代技術文化。

賈斯汀還指出，輝達與其他科技公司不同，沒有發展出「初創企業」文化。CEO黃仁勳自公司創立以來一直保持著一致的願景。「儘管輝達現在變得如此有名，但它從未真正擁有像Airbnb或Snapchat那樣的初創企業文化，充滿年輕人一邊工作一邊享受生活的氣氛。」

此外，賈斯汀表示，與Google或Facebook等科技巨頭不同，輝達不會隨便招聘「通才」，而是更看重擁有具體技能的人才。