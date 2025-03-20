女生賺錢自己用「房留給男生買」　妹子1句反擊！全場讚：三觀超正

▲原PO認為，買房不應該是男生的一人的責任。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，日前去做全身SPA，女師傅聽到她要存錢結婚、買房，一臉震驚喊「妳男友不太好喔」，勸她找個有能力的男生，才不會過得很辛苦，女生錢要留著自己用。最後原PO要離開時，問了女師傅有沒有兒子，並且說了一句話讓女師傅瞬間傻眼，全場大讚「這種阿姨就是惡婆婆的一種。」

原PO在Dcard發文，「男生真的滿可憐的」，上周去做全身SPA推拿，過程中，兩位約50歲的女師傅不斷推銷課程，並詢問金錢規劃。原PO為了應付，只好一直裝窮，要存錢結婚買房。

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兩位師傅非常錯愕，直呼「為什麼女生要幫忙買房啊？而且辦婚禮女生不用出錢吧？你男友不太好喔」，勸她找個有能力的男生，女生要把錢留給自己用、變漂亮。

原PO瞬間翻白眼，大家都一樣在賺錢，房子這麼貴，應該共同分擔，兩位師傅見狀便轉移話題，稱讚她是個好女生，有「旺夫運」。後來結帳時，原PO問阿姨有沒有兒子，阿姨回答有兩個，還在努力存錢買房，原PO立刻反擊，「那你兒子沒房前不要結婚喔！阿買完記得登記女生名字唷」，阿姨當場臉垮。

貼文曝光，網友大讚原PO的行為，「妳超級棒必須給讚，但事實是男生要負責或付大部分居多，多一根苦一生真的不是隨便說說的，所以躺平的其實更多」、「這種阿姨真該教育，只會洗腦別人的女朋友，自己兒子的女友肯定又是另一個嘴臉」、「女生養的活自己就有PR90了，男生有房有車大概才及格邊緣」、「像我這種有房有車才娶老婆，結果老婆還要外遇的，真的超倒楣」、「這種三觀正的女友去哪找」。

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