輝達欽點！矽光子股波若威領軍上攻　立碁穩坐成交王

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達（NVIDIA）在GTC大會宣布攜手台積電（2330）、鴻海（2317）及波若威（3163） 等台廠，推出Spectrum-X、Quantum-X兩款專為資料中心高速網路連結的矽光子 （CPO）交換器，受到此一利多消息激勵，波若威漲停創高，聯鈞（3450）、上詮（3363）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）等光通訊概念股漲幅逾3%，短線漲勢凌厲的立碁（8111）續強，穩坐成交王。

波若威跳空漲停，直奔196.5元漲停價位，也創下歷史高價，接近午盤時刻，成交量逼近3萬張，英特磊IET-KY（4971）也順勢反彈到140.5元漲停價。

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波若威主要產品涵蓋光纖主動元件、被動元件、光模組及次系統，核心技術應用於AI與數據中心（DC）伺服器相關光學元件，並以北美市場為主要營運重心，當中CPO技術因具備提升訊號傳輸效率、降低功耗與成本等優勢，成為市場關注焦點。

日前波若威法說會中指出，公司持續布局AI資料中心伺服器市場，積極開發CPO產品，聚焦於光纖套件及光纖配線盒產品，市場重心集中於北美地區，預計今年下半年可完成驗證，屆時將小量出貨，並於2026年正式進入量產階段。

波若威在輝達GTC大會上，被正式列入其矽光子供應鏈名單，公司的LOGO出現在執行長黃仁勳演說背板上，在輝達欽點下，今日股價上攻196.5元歷史新高，波若威帶頭攻堅，光通訊族群群起上攻，英特磊IET展望反彈上攻行情，140.5元漲停委買張數有404張，聯鈞、華星光、眾達等個股帶量上攻，股價漲幅逾3%。

