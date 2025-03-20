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無人機產業　去紅化意識崛起

圖／先探投資週刊 提供

台灣在無人機發展逐年受到國際重視，ＡＩＴ官員指出，未來美台無人機與衛星系統等有在地合作生產可能，為國內業者開啟新的發展機遇。

文／周佳蓉

俄烏戰爭的停戰協議近期在如火如荼地進行著，然而地緣政治也衍生出國防議題的迫切，俄烏戰爭的爆發凸顯無人機成為現代戰爭中不可或缺的武器，其在制空權掌控和情報蒐集中的作用尤為關鍵，從俄烏衝突到以阿地區的戰事，無人機的運用已經改變了傳統戰爭的模式，也促使各國加強推進無人機研發、生產與軍隊的採用。

例如美國近兩年預計投入超過十億美元，用於無人機在陸、海、空三軍中的部署，並啟動「複製者」和接續的「複製者二」計畫，尤其印太地區部署大量低成本自主系統無人機。同時，韓國也計畫於二七年建立第一支無人機軍隊，這些動向顯示，無人機已成為全球軍事戰略的重要一環。

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台灣亦不遑多讓，國防部編列預算補助中科院進行騰雲二型、銳鳶二型、劍翔無人機以及巡弋飛彈的研發和量產，也斥資六九．五億元，在四年內採購超過三千架軍用商規無人機，應對日益複雜的地緣政治挑戰。

美對中管制行動升級

美國近年持續通過多項立法與行政措施加強對中國無人機的限制，雙方的管制行動持續升級，像是美國將中國無人機龍頭的大疆創新、華大基因等眾多中國廠列入美國ＦＣＣ實體清單，中國則反擊開始管制無人機出口，不允許用於軍事用途，也限制發動機、無線電通信設備等關鍵零件，像是供應美軍最多的無人機製造商Skydio遭到中國制裁之後無人機電池遭斷貨，急尋台灣在內的替代供應商，凸顯現階段對於紅色供應鏈仍多有依賴。

在此背景下，美國對台灣寄予厚望，希望能通過與台灣合作發展非紅供應鏈，以降低對中國製造的依賴。美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言日前受訪指出，未來美、台在無人機與衛星系統等軍民兩用領域，有在地合作生產可能。非紅供應鏈是大勢所趨，未來合作方式可能概分兩類，一是導入台灣的次系統進入供應鏈，二是擇優引進外國產品次系統，省下投資研發的時間，加速滿足國軍需求，並與國內供應鏈互補。

儘管台灣已將無人機列入「五大信賴產業」，然而，在發展上無論在生產規模還是技術上仍相對不成熟，無人機核心技術依賴外部供應、次系統及零組件也難與具備經濟規模與低成本的中國廠商抗衡，成為許多中小型無人機業者的嚴峻挑戰。

台灣ＩＣ設計實力雄厚，但在軍用無人機領域民間製造經驗薄弱和專用晶片開發鮮少廠商願意投入，使無人機關鍵晶片成為發展瓶頸。對此，經濟部規劃在今年初開放無人機晶片研發補助計畫，初期聚焦ＡＩ影像晶片和低成本飛行控制板等關鍵技術，除此之外，關鍵的「三晶二軟」還包括通訊晶片／模組、衛星定位晶片／模組、飛控軟體、地面控制軟體，都是台灣自主化的發展方向。國科會負責推動晶片國家隊計畫，鼓勵業者加入無人機、衛星及機器人晶片的研發製造，而未來相關產品若想打入美國供應鏈，須通過美方的網路安全成熟度模型認證（CMMC），目前由數發部負責輔導關廠商符合規範，並推動CMMC的第三方驗證機構（C3PAO）。

電池技術助力無人機升級

台灣業者方面，也由漢翔領軍擔任與國外廠商的接洽窗口，二三年組成無人機海外商機聯盟（TEDIBOA），該聯盟結合多方資源，聚焦晶片、軟體與動力系統，完善國內無人機生態系，並對未來爭取國際訂單做準備，如今聯盟的會員數已從五十家增至近二○○家企業，也逐步展現其研發能量。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2344期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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