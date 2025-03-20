護國神山群好委屈！　麥肯錫：台灣半導體業被低估逾5成

▲左起麥肯錫台北分公司總經理朱名武、麥肯錫台北分公司副董事合夥人陳妍穎。（圖／麥肯錫提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台股大盤指數近兩年來攀升逾6成，半導體、Al相關是主要拉升動能，不過美系外資麥肯錫（McKinsey）今（20）日指出，台灣灣上市公司看似交出亮麗的成績單，但股價倍數仍低於歐美同業，且此趨勢從2012年就開始。

麥肯錫最新研究報告《台灣企業績效與估值如何更上層樓》指出，台股大盤指數近兩年來攀升61%，2023年1月台指站在14100 點，2025年3月初已達到22700點，麥肯錫觀察，這波成長動力主要來自半導體、AI、及數據中心市場的大型企業。

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者麥肯錫台北分公司總經理朱名武表示：「我們的研究顯示，台灣企業估值偏低的主要原因在於成長與ROIC（投入資本報酬率）兩方面表現不佳。」他指出，和許多市場觀點相反，「台灣折扣」 對於上市公司估值的影響微乎其微。若能將重點放在強化成長與ROIC，台灣企業應能趕上全球同業的估值水準。

這份報告針對台灣九成大型企業的三大產業著手，包括半導體、工業與電子製造及高科技業都在研究範圍內，麥肯錫不但進行企業績效的比較分析，並交叉比對台灣、美國與歐洲的市場。

報告闡述了台灣企業價值被低估的主要原因，並提出行動建言，希望台灣企業能透過這些具體措施實現績效轉型。這些措施包括透過M&A追求成長性更高的業務機會及提高投入資本報酬率 （ROIC）。

報告中發現台灣上市公司4大特點：

1、估值倍數：

台灣上市公司的估值倍數中位數兩年來增加近 24%，但較美國企業低，近期超越歐洲企業。根據麥肯錫分析，長時間來看台灣企業的股票比起在美國同樣產業的公司，持續以低了10-30%的估值倍數交易，相較歐洲公司的差額則比較小。

2、投入資本報酬率 (ROIC)：

台灣企業的ROIC一直低於美國企業。造成此現象的原因部分來自商業模式的不同(也就是溢價較低的代工設計和製造、資本密集的製造等) 。

3、成長預期：

雖然分析師對台灣企業的成長一直有較高的期望，但台灣企業的成長往往不如預期、相較於歐美同業也較為遜色。成長預期落空也會降低投資人對未來成長預測的信心。

4、現金管理及M&A（併購）：

台灣企業過去十年累積的現金是美國同業的五倍。他們在併購的投資也相對較少，往往傾向將資金投注於有機自然增長。另外台灣上市公司發放給投資人的現金股利也高於其他地區的企業。

此次報告中麥肯錫也提出幾個具體措施，建議台灣企業可立即採取提升績效：

1、把 ROIC當成主要指標：

企業應把ROIC作為衡量、追蹤和激勵績效的重點手段。ROIC和傳統的獲利指標不同，可以從更全面的視角來檢視投入資本所產生的報酬。

2、追求數位轉型：

大規模數位轉型可大幅提高ROIC。台灣領先的電子製造公司已經透過流程數位化、產線自動化、和新互動工具的採用，看到顯著的生產力提升效益。

3、重新分配資本：

「賽道」（where to play）的選擇比「戰法」（how to play）更重

要。企業應重新評估公司的業務組合，同時將資源重新分配到成長更快且獲利更高的商業模式或終端市場。這包括砍掉ROIC較低的產品或淘汰績效不佳的業務。

4、展開計畫式購併：

展開經常性策略購併活動有助於企業進入新的高成長市場，重新

調整其投資，且研究顯示，計畫式購併比零星地購併更能在長期創造更高的總體股東報酬率。

5、靈活管理現金：

企業應更靈活運用現金，以因應策略投資的需要並掌握購併機會；

如此才能在面對緊要關頭的決策時，有足夠的資源因應。

6.提高透明度：

強化財務揭露的細緻度與透明度，有助於建立投資人信心，進而促進估值的提高。台灣企業應以達到與全球同業相同的透明度為目標。