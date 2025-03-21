2檔新股申購別錯過　抽中鑫聯大投控有望現賺1.2萬元

▲兩檔新股開放申購。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
新股申購別錯過！目前有兩檔新股開放申購中，包括鑫聯大投控（3709）及德晉（3466），其中鑫聯大投控抽中一張有望獲利12000。
鑫聯大投控20日起開放申購，期限至24日，申購價24元，以市價36元計算，抽中一張有望現賺12000元。
德晉20日起開放申購，期限至24日，申購價50元，以市價51.7元計算，抽中一張有望現賺1700元。
▲兩檔新股開放申購。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
新股申購別錯過！目前有兩檔新股開放申購中，包括鑫聯大投控（3709）及德晉（3466），其中鑫聯大投控抽中一張有望獲利12000。
鑫聯大投控20日起開放申購，期限至24日，申購價24元，以市價36元計算，抽中一張有望現賺12000元。
德晉20日起開放申購，期限至24日，申購價50元，以市價51.7元計算，抽中一張有望現賺1700元。
關鍵字： 新股申購
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
NVIDIA執行長黃仁勳在週四的GTC大會「量子日」活動上，公開承認他對量子電腦進展的悲觀看法是錯誤的。根據外媒報導，黃仁勳在今年1月曾表示，量子計算技術需15年才能實用化，並認為這已是「相對樂觀的預估」，更符合業界預期的周期應為20年。這番言論一度引發量子計算相關股票大跌。
2025-03-21 10:22
擁有逾37.6萬受益人、規模高達1368億元的台股季配型ETF元大高息低波（00713）於今（21）日除息，每股配息1.4元，持有一張可領1400元，連續2次維持相同配息水準，今日台股開低走低，跌逾150點，但00713股價力撐紅盤，至上午10點半，最高來到53.85元，最低為53.65元，股息4月15日入帳。
2025-03-21 10:40
輝達執行長黃仁勳今天現身GTC大會展場，參觀鴻海、和碩等展位，向劉揚偉、童子賢致意，以行動力挺台廠；現場響起Team Taiwan口號，黃仁勳也在鴻海GB300 NVL72伺服器機櫃簽下「鴻海讚，Jensen認證」。
2025-03-21 10:26
美國財政部長Scott Bessent抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國（the dirty 15）」是4月2日對等關稅的主要實施對象，傳台灣也在名單中，財政部盤點備戰，不過央行總裁楊金龍則認為「我們是互補的，不能說不公平貿易」。
2025-03-21 10:05
國民黨主張「還假於民」，內政委員會下週排審「恢復7天假」，人事總處人事長蘇俊榮昨也表態不反對勞動節放假；對此，勞動部長洪申翰今（21）日指出，勞動部對於國定假日調整的立場是有正向討論空間，但要不要修法仍尊重內政部規劃。
2025-03-21 09:51
為提升全民金融素養並推動AI數位轉型，「AI金融科技創新學院」今（21）日舉行成立暨聯盟夥伴記者會，此次活動攜手20家機構，共同打造產學教育大平台，旨在提升金融素養、協助百工百業AI轉型並聯手打造全民防欺打詐防護網。
2025-03-21 12:31
新股申購別錯過！目前有兩檔新股開放申購中，包括鑫聯大投控（3709）及德晉（3466），其中鑫聯大投控抽中一張有望獲利12000。
2025-03-21 12:21
水電價雙漲議題受到關注，尤其水價31年凍漲，行政院及經濟部下令檢討分析，不過水利署副署長王藝峰今（21）日指出，目前尚未收到報告，「但是檢討不代表水價調漲方案」，只是決策基礎，會做最充分考量。
2025-03-21 12:06
近一周大盤大漲大跌波動劇烈，觀察同期間最能代表小資族的ETF零股交易情況，前十大排行中，10檔都是台股ETF，其中台股高息ETF就佔了6席，分別：群益台灣精選高股息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、復華台科技優息（00929），顯示出台股高息ETF的存股價值持續受小資存股族青睞。
2025-03-21 11:08
美股4大指數全面下跌，台股今（21日）以22362.38點開出，指數下跌14.88點，跌幅0.07％。
2025-03-21 09:01
讀者迴響