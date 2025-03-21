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「AI金融科技創新學院」攜手20家產學機構宣布成立　建阻詐防護網

▲▼AI金融科技創新學院攜手20家產學機構打造大平台。（圖／AI金融科技協會提供）

▲AI金融科技創新學院攜手20家產學機構打造教育大平台。（圖／AI金融科技協會提供）

記者陳瑩欣／台北報導

為提升全民金融素養並推動AI數位轉型，「AI金融科技創新學院」今（21）日舉行成立暨聯盟夥伴記者會，此次活動攜手20家機構，共同打造產學教育大平台，旨在提升金融素養、協助百工百業AI轉型並聯手打造全民防欺打詐防護網。

今日由AI金融科技協會與東吳大學聯合主辦、理事長姚木川與校長詹乾隆共同為學院成立揭開序幕。多位產官學界代表出席見證並致詞，包括國發會副主委詹方冠、金管會處長林羲聖、中華民國工業總會祕書長呂正華、中華民國創投公會副理事長暨台新創投總經理林宇聲以及立法院財政委員代表黃珊珊。

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「AI金融科技創新學院」聯盟成員包括5所大學（台北大學、東吳大學、世新大學、開南大學、臺北商業大學）、3所高中（開南高中、徐匯中學、成淵高中）以及十多家產業機構（臺灣中小企業銀行、錠嵂保經、研勤科技、普匯金融、阿爾發機器人、愛吠的狗、三普旅遊集團、遠一律師事務所、何文雄律師事務所、財團法人資訊工業策進會），共同推動AI科技及金融素養教育，形成堅強的產學聯盟合作平台。

「AI金融科技創新學院」的成立，旨在培育具備金融科技與AI數位轉型專業人才，協助政府及企業迎接未來科技挑戰。學院將透過跨界合作，整合學術研究、產業實務及科技應用，提供專業課程、研討會及實務訓練，內容涵蓋AI風險管理、區塊鏈金融應用、AI智能投資、大數據金融分析等前沿領域，並邀請業界專家學者擔任講師，確保學員掌握最新知識趨勢與技能。

此外，學院將與企業合作，提供實習機會與專案開發，讓學員在實作中累積經驗，縮短學用落差，進一步促進台灣AI金融科技產業發展。

關鍵字： AI金融教育大平台產學合作金融素養AI數位转型

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