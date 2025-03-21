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台北市商業會500會員出席大會　聚焦AI、ESG、兩岸經貿

▲▼台北市商業會500會員出席大會。（圖／市商會提供）

▲台北市副市長林奕華(右2)出席台北市商業會第19屆第三次會員大會。（圖／市商會提供，下同）

財經中心／台北報導

臺北市商業會於21日下午在鉅星匯餐廳召開第19屆第三次會員大會，由理事長吳發添主持，近500位會員代表出席。吳發添在開幕致詞時強調，過去一年國際經濟情勢發生重大改變，氣候環保議題成為全球關注焦點，企業愈來愈重視發展過程對地球暖化的影響。此外，AI人工智能被廣泛運用於各行各業，包括傳統與先進科技產業。面對這些重大轉變，市商會也積極應對，協助產業升級與轉型，提升競爭力。

市商會智慧城市新商業委員會及產業發展委員會三年前即開辦ESG相關課程，讓會員企業及早因應全球供應鏈的各項要求與規範。在AI人工智能方面，市商會利用未來論壇及中小企業課程，邀請具實務經驗的專家，循序漸進地教導學員運用生成式AI軟體，提升企業生產與營運效能。

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▲▼台北市商業會500會員出席大會。（圖／市商會提供）

▲近500名會員出席台北市商業會會員大會，理事長吳發添開幕致詞強調將協助會員面對AI、ESG等趨勢，進行產業升級與轉型，提升競爭力。。

兩岸事務委員會過去一年拜會了福州、浙江、深圳、山西、廈門、上海及平潭等地，帶回當地投資最新優惠政策，對即將前往大陸創業或投資的會員企業幫助甚大。國際事務委員會則邀請駐臺外交使節與理監事餐敘，包括越南、菲律賓、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡及香港、澳門等國家地區代表，透過輕鬆的餐敘氛圍解決諸多投資疑難雜症。

聯誼委員會順利帶領百位會員前往中彰投旅遊，抒解會員平日商場競爭帶來的壓力。商業法規委員會定期邀請專業律師，提供會員免費法律諮詢及商業法規講座，對解決商業交易產生的糾紛排解幫助甚大。

臺北市商業會作為臺北市所有產業交流平臺，透過資訊與資源共享，以及創新思維，整合所有會員產業資源，協助企業轉型升級，為產業創造更好的投資環境，為全臺商界開創更宏觀、更寬廣的經貿市場。

會後舉行聯誼餐會，席開30餘桌，臺北市政府林奕華副市長代表蔣萬安市長蒞臨致詞時表示，感謝市商會長期支持臺北市推動各項政策。今年台北市營利事業總額為18.3兆，佔全國銷售額30.7%，較前年增加1.2兆，成長7.36%，感謝在場所有產業代表，並祝福大家身體健康、生意興隆。

關鍵字： 台北市商業會市商會吳發添AI

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