銅價飆升27%「漲幅超越黃金」　川普關稅傳聞引貿易商搶購潮

▲今年以來，金價上漲16%。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

今年以來，金價雖然上漲16%，但國際銅價的漲幅更為驚人。根據外媒報導，紐約銅價在20日突破每噸1.1萬美元，創下歷史新高，年初至今已上漲27%。市場預測美國總統川普可能對進口銅加徵關稅，導致貿易商和生產商爭相將大量銅運往美國，估計有超過10萬噸銅正在運輸中。

川普上月指示美國商務部調查銅進口，被視為徵收關稅的前兆，隨後銅價一路攀升。倫敦金屬交易所（LME）的銅價20日一度上漲0.5%至每公噸10,040美元，創下去年10月以來的新高。紐約商品交易所（Comex）的銅價也接近歷史高點。

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紫金礦業投資上海公司交易部副總監衛來表示，美國潛在的關稅政策引發了跨區域的重新定價，貨物大量湧入美國，導致其他地區供應短缺，引發搶購潮。

川普試圖重塑全球貿易，保護美國國內廠商，導致市場動盪。銅價的飆升只是其中一部分，他已對鋼鐵和鋁徵收25%的進口關稅，並對加拿大、墨西哥和中國加徵額外關稅，承諾自下個月起實施全面對等關稅措施。

對於銅進口的調查可能會在今年稍晚提出建議。高盛和花旗等機構預測，美國將在2025年底前對銅課徵25%的進口稅。

消息人士透露，包括托克集團和嘉能可在內的商品交易巨擘，正將原先運往亞洲的大量銅轉運往美國。

