2工程師魂斷玉山！中鋼證實員工遇難　「深感遺憾惋惜」

▲2山友墜谷遭雪埋罹難，搜救人員上山下切完成吊掛 。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者廖婕妤／台北報導

近日高山連日降雪，不少登山客前往想一睹風采，未料發生憾事，2名中鋼工程師前往攀登玉山不幸遭雪埋，對此，中鋼（2002）今發布聲明回應，公司深感惋惜，並持續宣導同仁從事戶外活動前做足準備，確保自身安全。

中鋼表示，公司深感遺憾惋惜，並委請所屬單位給予家屬必要的協助。同時，對內亦將持續宣導同仁，在從事戶外活動過程應該做好事前各項準備，尤其具高風險的高山或海上活動更應掌握當地天候及環境的變化，確保自身安全，避免憾事發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，南投消防局22日上午11時許接獲報案，彭姓友人指他與1男1女相約登山，走不同路線，回程時卻意外發現2人的登山杖、帽子及血跡等遺留物在主北峰叉路口附近，且聯絡不上人，懷疑2人摔落山溝邊坡。

失聯的1男1女均來自高雄，26歲的陸姓男子與25歲林姓女子都在中鋼擔任工程師，興趣都是登山，日前同事相約一起攀登玉山群峰，21日申請入山，預計23日就要下山，陸、林2人一隊，另一隊就是報案的彭姓友人，分別走不同的登山路線，彭姓友人在回程行程重疊處發現了2人遺留物，沒想到從此天人永隔。

搜救隊23日上午6時許再度挺進搜索，並徵調1名雪訓教練專技人員協助，展開地面部隊搜救行動，在極惡劣險峻環境下，歷經約4個小時高難度繩索下切，上午11時許於主北峰叉路口附近下方約380公尺深處找到墜谷的1男1女，均已無生命徵象，並於中午12時許成功吊掛下山，將遺體交由警方及家屬。