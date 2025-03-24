緯豆集團十週年營收破11億　為股票上市櫃奠基三箭齊發拓版圖

▲緯豆集團今年邁入第十週年，董事總經理劉峻緯(圖右)期許打造具有國際競爭。（圖／緯豆提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行(5609)創辦人錢姚懷三女婿的緯豆集團，今年邁入十週年里程碑，旗下除代理港式點心專門店「點點心」與文青蝦仁飯館「忠青商行」，去年首度推出全新自有湘菜品牌「炒湘湘」；繼2023年擠進年營收突破10億的餐飲集團之列，2024年營收年增10%，突破11億元。

緯豆2024年在競爭激烈的餐飲市場穩健擴展，全台門市已達26間，營收年增10%破11億元，集團董事總經理劉峻緯表示，今年將持續拓展新據點深化市場佈局，並致力新品牌推出，優化消費者體驗，為未來股票上市櫃奠定良好基礎。

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為感謝約850名員工的努力與付出，緯豆集團上週四(20日)於台北漢來大飯店舉辦《點點初心 閃耀前行》春酒盛會，邀請阿Ken獨挑大樑擔任主持人，開場就迅速炒熱氣氛；另外也邀請到天團八三夭、邱勝翊(王子)與邱宇辰輪番開唱，帶來一連串精彩演出、嗨翻全場。

除了星光熠熠的表演外，今年特別打造「十年相伴 點點在心」黃金紀念獎牌，表彰陪伴公司一路走來的資深員工，感謝他們的忠誠與貢獻，現場氣氛感動又熱烈。

▲緯豆集團十周年歡慶場面與大合照。（圖／緯豆提供）

劉峻緯上台發表感言表示：「我們的目標不僅是開更多店，而是打造具有國際競爭力的連鎖品牌集團。這條路不容易，但相信堅持創新、改變、成長，一定能迎來更好的未來。最後，感謝所有同仁這些年來的努力與奉獻，2025年繼續攜手並進，迎接更多挑戰，創造更輝煌的成就」。

棒棒糖男孩出身的阿緯(劉峻緯)與錢堯懷三女兒錢文儀(豆豆)十年前合作代理港式點心專門店「點點心」，一年後結婚並創立「緯豆集團」，回顧2024年，緯豆集團在既有代理品牌「點點心」與「忠青商行」基礎上，去年再展四間新門市，自有品牌「炒湘湘」則於第三季問世，以創新湖南料理打入中菜市場，搶攻食辣商機。

2025年面臨餐飲業的經營挑戰，劉峻緯也與同仁信心喊話：「2025年我們正站在新的起點，市場環境變化快速，餐飲業面臨缺工、食材與人事成本上升、電費及商場租金調漲等大環境考驗，但我們深信，唯一不變的，就是不斷變革與進步」

展望2025年，緯豆集團將以「品牌擴展、滾動式創新、多元佈局」三箭齊發迎接全新挑戰，開啟下一個十年的成長動能。首先，旗下三品牌除了持續有展店計畫，目標全門市達30家外，更將推動更多全新自創餐飲品牌，拓展消費市場；再者，將透過市場數據分析與消費趨勢洞察，靈活更新菜單、提升營運效率與優化服務體驗，以滾動式創新應對市場的快速變化，確保品牌持續保持競爭力。

最後，多元佈局將是集團成長的新引擎，除了推動國際IP的聯名合作之外，集團將進一步佈局海外市場、零售與電商事業體，開拓多元營收來源，為集團增添積極成長動力。

因應集團事業持續擴展，緯豆集團持續積極招募新血，釋出多元職缺，涵蓋營運管理、品牌行銷、產品研發等領域，薪資最高上看5萬元，並提供完善培訓機制、順暢晉升管道與優渥福利，打造具成長性的職場環境，期望吸引更多優秀人才加入。集團強調，人才是企業最重要的資產，未來將持續優化工作環境，創造更多成長機會，讓每位夥伴都能在緯豆發揮所長、實現職涯願景。