江蕙概念股出手！寬宏「股票換門票」祭2大福利　3／31前要上車

▲江蕙演唱門票明起開放登記。（圖／寬宏提供）

記者廖婕妤／台北報導

寬宏藝術（6596）去年每股賺6.27元，日前公布配發每股現金股利7元後，股價一路上漲至最高101元，以今日收盤價98元計，現金殖利率達7.14%，公司又再公布股東優惠政策，將提供「江蕙股東暨歌迷福利」與「五折優惠套票」2種福利給持有1張以上的股東，最後買進股票的時間為3月31日。

寬宏藝術114年度股東優惠福利領取的資格為具參與114年股東會、113年股利分配之股東名冊所記載之股東、持股須達1,000股以上，本次優惠有以下2種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一「股東暨歌迷福利」，特別為二姊歌迷的股東們，準備江蕙2025年演唱會保留票共80組( 1組2張共計160張，價位6800元，無折扣，售完即止)，供歌迷股東購買。每位股東限登記購買1組（2張連位，恕不接受購買單張）須為本人訂購，採會員實名制入場，訂購單僅提供選擇演出地點不能選擇場次與座位，預計5／2 中午12點開放下載傳真表單、5／9 中午12點開放傳真。

公司將依傳真先後次序，由票務專員以電話聯繫方可確認訂單是否有訂購成功，數量有限，售完即止，不保證傳真成功即訂票成功，若票券售完訂單未成立將不另行通知。

第二「五折優惠套票」，提供以下3檔節目專屬優惠場次，可任選場次搭配、不限價位，每一股東最多限買4組（1組2張，最多8張）五折優惠套票。

1、全本音樂劇「日落大道」：限台北國家戲劇院8/3(日) 18:00場次。

2、愛爾蘭踢踏舞劇-「火焰之舞」：限台北小巨蛋9/14(日) 16:30場次、高雄巨蛋9/17(三) 19:30場次。

3、2025李國修紀念作品「半里長城」：限台北國家戲劇院11/2(日) 19:30場次。

寬宏藝術表示，今年仍持續規劃藝文活動，爭取與安排海內外優質節目，為台灣觀眾帶來更多元與優質的表演活動；今年營運2大重點為天后江蕙再度舉辦演唱會與悲慘世界紀念版音樂會首度來台，將貢獻6、7月營收，7月還規劃莎拉布萊曼北流演唱會2場，下半年仍有更多展演活動等待公布與售票。