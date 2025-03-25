美陷「滯脹」危機經濟衰退55波　聯準會成員：今年只降息1次

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普祭出關稅政策帶動物價走揚，但需求未能提升的「停滯性通貨膨脹」（滯脹）影響，已有3家以上經濟觀察單位認為美國經濟衰退風險升溫，美國聯準會成員直言今年只會降息1次而非外界預期的2次。多家機構也開始對美國經濟感到憂心，德意志銀行（Deutsche Bank）分析，美國經濟衰退機率已接近5成，UCLA安德森管理學院更直接提出「衰退示警」，讓美國經濟表現更添不確定性。

《彭博社》引述聯準會亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，今年通膨走勢將「非常顛簸」，且可能橫向移動，預期今年僅會降息一次，低於先前預期的降息兩次。

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《CNBC》報導，根據德意志銀行的一項調查，顯示美國經濟衰退的可能性接近對半，這進一步引發了對美國經濟走向的疑問。根據 3 月 17 日至 20 日期間 400 名受訪者的平均觀點，未來 12 個月經濟增長放緩的可能性約為 43%。

聯準會主席鮑爾上周承認了這些擔憂，但他以經濟「總體上強勁」做回應，並指在過去兩年中「在實現我們的目標方面取得了重大進展」。

儘管如此，鮑爾和他的同事在聯準會結束兩天政策會議上將今年的國內生產總值預測下調至僅為 1.7% 的年化增長率。排除 2020 年因新冠疫情引起的經濟收縮，這將是自 2011 年以來最差的增長率。

此外，聯準會官員將核心通膨預期上調至 2.8%，遠高於中央銀行 2% 的目標，儘管他們仍預計到 2027 年能達到該水平。

更高的通膨和增長放緩的組合提高了滯脹的可能性，這是一種自 1980 年代初以來未曾經歷過的現象。雖然很少有經濟學家認為當前環境會重現那個時代，但政策挑戰的可能性正在上升，聯準會可能不得不在促進增長和抑制價格之間做出選擇。

有「債券天王」美名的DoubleLine Capital創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach) 也指出，美國經濟衰退機率約為 50% 至 60%，遠高於市場普遍預期。

摩根史丹利報告指出，最近的股市修正因不斷演變的關稅政策的不確定性衝擊而加劇，投資者擔心這可能會演變成經濟放緩甚至衰退，真正困惑的核心在於，美國可能面臨滯脹風險，即增長放緩而通膨保持頑固。

巴克萊分析師指出，「基於市場的措施僅與經濟的適度放緩一致」，目前預計今年的增長率僅為 0.7%，僅略高於衰退門檻。