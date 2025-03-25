長榮酒店新品牌「采．寓halo house 」插旗台中　拚明年獲利

▲長榮酒店新品牌《采．寓 halo house》。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台中報導

長榮集團旗下的長榮酒店搶攻年輕族群市場，全新品牌《采．寓 halo house》今（25）日正式開幕，總經理黃志廣表示，采寓的開幕不只是誕生，更是台中長榮桂冠本館32週年的永續再生，長榮國際旅業部副總許秉勲指出，目標全年住房率7成，力拚明年開始獲利。

采寓與業主簽約20年，坐落在台中七期商圈，周邊有秋紅谷、老虎城、台中大遠百等景點，房型有雙人房及家庭房，坪數約落在7坪，自1／21開始試營運，平均住房率約6成；正式開幕首年目標平均住房率達7成、平均房價3500元起，並力拚第二年就開始獲利，未來也不排除再開新據點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮酒店體系全球共有台灣7個、海外3個共10個據點，包括長榮桂冠酒店（基隆）、長榮桂冠酒店（台北）、長榮桂冠酒店（台中）、采．寓halo house、礁溪長榮鳳凰酒店、長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）、長榮桂冠酒店（上海）、長榮桂冠酒店（曼谷）、長榮桂冠酒店（巴黎）；其中，礁溪、嘉義及台南都是管理顧問，其餘皆為自有據點，又以台中的量體最大，共有354間客房，年營收約6億元，平均房價約接近4000元，主攻商務客群。

▲▼長榮酒店新品牌《采．寓 halo house》。（圖／記者廖婕妤攝）

采寓內裝以輕奢質感、自主隨興、溫暖明亮的美拉德色系為主，如烘焙過的自然色調營造輕鬆自在的住房氛圍，全館採用美國席夢思名床，洗浴備品依據樓層高低分別選用義大利精品等級的「BVLGARI寶格麗」及以茶為本的臺灣保養品牌「一日茶道TEAORY」；9～14層規劃為豪華樓層，更配置Dyson吹風機，細節處精心提供輕奢體驗。

一樓以時尚曲線及涵洞概念，精心設計出現代化的大廳接待空間，空氣中更飄散著台灣在地天然香氛品牌一璞草園特別為《采．寓 halo house》量身打造的專屬香氣「初戀」；部分樓層梯間的家飾藝品特別採用德國KARE品牌，結合當代藝術和復古優雅，展現長榮酒店體系輕奢品牌「采‧寓」的全新啟航。此外，飯店一樓也特別與被譽為「全台最美公園咖啡廳」的卡啡那CAFFAINA咖啡館合作，入住更可享受卡啡那的精緻早午餐。

在公共空間上，擁有最佳視野的15樓提供給所有住客使用，包括共享空間Les Amis（法文，意為朋友）、健身房、多功能室與自助洗衣房，在開放而友善的空間中，除了陳設德國KARE藝術品，也配備日韓零食飲料機，讓來自世界各地的住客在這裡輕鬆休憩時，都能不經意成為Les Amis。