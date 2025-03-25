萬海從紅海危機與塞港問題等看　今年市場前景審慎樂觀

▲左起萬海總經理謝福隆與協理蘇麗梅在線上法說會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(25)日舉辦法說會，公司總經理謝福隆指出，紅海危機未解決，以哈停戰協議破裂，不排除到今年年底紅海危機仍無法解除，另今年新增的約200萬箱(20呎櫃)運力，因船舶大型化與氣候因素，多國港口都有壅塞現象，還有罷工問題，對船舶調度產生影響，有助消化過剩運力，公司對今年市場持審慎樂觀態度，將持續擴充中遠洋航線。

謝福隆指出，公司在亞洲近洋線近幾年投入36艘3千箱新船，提升市場競爭力與減碳效率，後續也將利用新造6、7千箱貨櫃船將用來擴充中、遠洋航線在2027年1.6萬箱貨櫃船交船後，將擴充遠洋航線。

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謝福隆點名上海、寧波、青島、比利時、英國、法國、溫哥華、沙瓦納、諾福克等港都有擁塞現象，會讓運力需求提高。

在美國線長約運價方面，謝福隆指出客戶可接受的運價調升二到三成，公司今年1、2月美國線貨量占比12%，營收占比有28%，運價也較去年同期提高二到三成，公司未來會積極擴充遠洋線；近洋線雖進入門檻低，競爭激烈，但因租船價格居高，營運成本增加，公司今年1.2月亞洲線每箱運價較去年提高約1百美元。

公司簡報中指出，去年美國線營收占比17%增為29%，亞洲線則自45%降為30%，南美線自17%提高為18%，中東印巴自21%提高為23%。

萬海2024年全年合併營收為1617.99億元，年增61.44%，歸屬母公司稅後淨利474.09億元，EPS為16.89元，營收及獲利均創史上第三高。萬海今年到2030年共有33艘新造船交船，加速推動ESG節能減排，船隊汰舊換新，因為資本支出高，現金股利決定僅配發3.5元，配發率20.72%。