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牌照稅4／1開徵　4大超商支援繳納

▲汽機車牌照稅將在4月1日至30日開徵。圖為上班尖峰時刻機車海畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲汽機車牌照稅將在4月1日至30日開徵。圖為上班尖峰時刻機車海畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部賦稅署今（25）日表示，今年使用牌照稅將於今年4月1日至4月30日開徵，4大超商皆支援繳納，呼籲納稅義務人於期限內繳稅。

稅務人員提醒，車主每年4月如未收到使用牌照稅稅單，應先行檢視行車執照上指定檢驗日期是否已逾期，如已逾期，有可能是車輛已被監理機關逕行註銷牌照。

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如果車主還需要繼續使用該車輛，應儘速向監理機關辦理驗車重新領牌手續後，再上路使用，以免使用公共道路經查獲後，除補稅外另處以應納稅額2倍以下的罰鍰。

另外，台北市稅捐處指出，如未收到繳款書或遺失，可至地方稅網路申報作業網站，點選「線上查繳稅及電子傳送服務」，輸入「車牌號碼及統一編號」即可線上查繳稅款，或就近向該處所屬12個分處及派駐臺北市區監理所、士林監理站申請補發；亦可透過該處稅務全功能自動化服務機（Kiosk），以自然人憑證/工商憑證或已註冊健保卡等驗證身分即可登入進行補發繳款書，同時於螢幕上選按以信用卡（限稅額3000元以下免簽名案件）、行動支付或台北通APP掃描螢幕上三段式條碼等方式完成繳稅。

而在多元繳稅管道上，地方稅捐處指出，除掃描稅單QR-Code(以「TWQR」作為共同標示）線上繳稅外，並可使用行動支付、電子支付等線上e化繳稅。

此外，稅額3萬元以下，可至統一、全家、萊爾富、OK等四大超商除了以現金支付外，也可以用信用卡或行動支付等非現金方式繳稅；另溫馨提醒記得向店員索取交易明細表(小白單)，連同蓋有超商店章之繳款書收據聯一併妥善保管，以確保自身權益。

賦稅署進一步說明，為節能減碳，車主可申請同一縣市車輛之使用牌照稅繳款書歸戶，每張繳款書可列示5筆車號，車主可至「地方稅網路申報作業入口網」（https://net.tax.nat.gov.tw）點選「使用牌照稅歸戶申請」即可線上申請歸戶。

另完全以電能為動力之電動車免徵使用牌照稅，期限至114年12月31日，車籍登記於台北市之電動車輛已主動免稅，不須民眾提出申請。

關鍵字： 稅務繳稅牌照稅超商電動車

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