2024年全台十大熱銷預售建案揭曉！　高雄市2建案居前三

▲永慶房產集團統計全台2024年十大預售屋熱銷建案，其中高雄市三民區的「孟學苑」交易量超過900件，位居第一。房市示意圖，非該建案。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

2024年上半年全台預售市場火熱，不少建案皆迅速完銷。儘管下半年受到銀行房貸緊縮和第七波選擇性信用管制的影響，交易熱度有所降溫。但若從去年一整年的表現來看，仍有不少建案表現亮眼！

永慶房產集團統計全台2024年1-12月前十大預售屋熱銷建案的交易價量，其中高雄市有相當多預售建案交易熱絡，其中三民區的「孟學苑」與前金區的「巴黎河左岸」分別位居第一和第三。另外，嘉義朴子市的「Ai世界城」和基隆暖暖區的「美麗上城」成為七都外的黑馬，擠進2024年全台前十大熱銷建案。

高雄「孟學苑」去年交易破900件 居全台之冠！

觀察2024年的預售屋交易市況，高雄市三民區的「孟學苑」共有906件的成交量，領先群雄。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，三民區為高雄傳統的房市熱區，除擁有台鐵、捷運、輕軌等交通節點外，還有多處行政機構和商圈坐落，生活機能成熟完善且便利。此外，周邊屋齡二十年內的大樓相對稀缺，再加上「孟學苑」主打低首付方案，受到眾多消費者的青睞，該建案也在一周內就迅速完銷。

至於前金區的「巴黎河左岸」也以662件交易居全台第三。陳金萍說明，「巴黎河左岸」為愛河港灣區二期開發，周邊鄰近高雄軟體科技園區、高雄多功能經貿園區特貿三，有望吸引不少就業人口與專業技術人才移入，推升建案熱度與交易量。在生活機能方面，該建案鄰近駁二藝術特區、流行音樂中心、漢神百貨商圈等，相當豐富且便利，因此受到不少在地客與就業族群的喜愛。

科技題材熱度不減！ 嘉義朴子「Ai世界城」交易熱絡搶第二

去年全台交易量第二的預售建案由嘉義縣朴子市的「Ai世界城」所奪下，共累計795件的交易量。陳金萍表示，「Ai世界城」位於嘉義縣治特區，鄰近嘉義科學園區及高鐵嘉義站，該建案也是嘉義縣少有的大基地社區。未來台積電先進封裝廠完工後，高科技產業群聚效應有望帶動當地發展，為當地增加大批就業和商業機會，吸引不少族群提前卡位布局。

基隆市暖暖區的「美麗上城」亦是榜上七都之外的熱銷預售建案。陳金萍分析，該建案基地緊鄰國道一號、台62交流道，透過國道路網串聯，車程約20分鐘可抵達南港及內湖區。而且，相較雙北市高昂的房價，「美麗上城」擁有親民實惠的價格，2024年平均單價為47.1萬元，磁吸南港軟體園區、內湖科學園區就業族群東移，也吸引不少在地換屋族的目光。數據顯示，去年該建案共成交561件，排行全台第九。