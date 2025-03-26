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台灣港務公司參加第十屆亞洲永續報告競賽　獲亞洲最佳永續報告銀獎

▲港務公司獲第十屆亞洲永續報告獎(ASRA)亞洲最佳永續報告公部門類別銀獎。（圖／港務公司提供）

▲港務公司獲第十屆亞洲永續報告獎(ASRA)亞洲最佳永續報告公部門類別銀獎。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司所出版的2023年永續報告書，參加新加坡ASRA(Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA)亞洲永續報告競賽，獲得公部門類別銀獎，展現港務公司永續發展成果備受國際重要知名永續報告獎項肯定，為推動永續之重要里程碑。

亞洲永續報告獎(ASRA)是一項非營利計畫，由新加坡CSR Works International公司舉辦，由來自政府、非政府組織、學術界、媒體和各行業的CSR專家組成評審團，進行獨立甄選，並從中選出最優秀的亞洲領導企業，旨在促進和表揚企業在永續各領域推行、報告揭露和提升資訊透明度方面之卓越表現，為永續報告領域頗負盛名之國際獎項。

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其創辦人兼CSR Works執行董事Rajesh Chhabara 表示:「我們對得獎單位在永續報告上的卓越表現深感讚賞，也見證其展現對社會責任與承諾，得獎者為亞洲地區推動永續發展樹立標竿與典範值得肯定」。

本屆共有來自亞洲13個國家之各領域領先企業參與角逐17類獎項，每類獎項中取金、銀、銅獎各1名，港務公司於公部門類別中與香港、泰國、印尼、哈薩克等多國眾多優質企業競爭，脫穎而出獲得銀獎，實屬不易，是台灣唯一獲得該類獎項之企業。

▲港務公司2023年由李賢義董事長率領同仁，參加認養石虎米行動響應生態保育承諾，展現永續推動成果。（圖／港務公司提供）

▲港務公司2023年由李賢義董事長率領同仁，參加認養石虎米行動響應生態保育承諾，展現永續推動成果。（圖／港務公司提供）

港務公司2023年永續報告書113年9月公布於官網企業永續發展專區(https://www.twport.com.tw/esg)，報告書及其永續業務推動內容已陸續獲得TCSA永續報告獎金獎、「ESG物流永續獎」-「創新應用永續組」及「能源運用永續組」金獎、104 人力銀行「雇主品牌大賞-最佳留任力獎」、《HR ASIA》「亞洲最佳企業雇主獎」及「DEI多元平等共融獎」、行政院透明晶質獎特優獎、數位轉型鼎革獎智慧管理轉型獎、TSAA永續行動獎SDG8銅獎、TCSA單項永續獎創新成長領袖獎及ESG交通運輸永續獎金獎等多項永續類獎項肯定。

港務公司李賢義董事長表示，港務公司在公司營運及治理、港口減碳、社會責任、員工共好及城市共榮等面向，一直積極努力配合及回應政府政策、利害關係人關注議題，進而透過永續報告書揭露港務公司永續業務推動之成果及建立與外界完整溝通的平台，未來，港務公司將持續關注國際永續發展趨勢及氣候變遷、生物多樣性等重要議題，朝「低碳共榮韌性港埠」永續發展願景邁進。

關鍵字： 港務公司亞洲最佳永續報告銀獎

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