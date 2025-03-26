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虛擬資產專法力拚上線　業者敲碗金管會當定海神針

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會近期預告「虛擬資產服務法」草案，並提供草案總說明及逐條說明，將對虛擬資產產業（VASP）業者建立更完善的專法管理機制。未來幣種在台灣市場進行上下架，需經主管機關同意，以確保市場的穩定性與透明度。台灣 HOYA BIT 加密貨幣交易所對此表示支持，業者認為草案是市場一個重要的里程碑，此舉對投資人也是一項重要保障。

依照目前虛擬資產採登記制的方式進行申請，已有10家業者完成提交。主管機關期望後續透過推過專法，能鼓勵投資人在台灣境內進行交易，避免因跨境交易可能產生的法律或交易糾紛，也能有效推動產業的發展，雖然短期內產業仍需適應新的法規，例如配合新的申請許可制度、建立更嚴格的內部控管與審查機制，但這些都是讓市場更健康、讓投資環境更友善的重要步驟。

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HOYA BIT 交易所一直以來都強調合規經營，並已提前進行內部調整，確保能夠在專法通過後無縫銜接，繼續為台灣的投資人提供安全、透明的交易環境。

HOYA BIT 加密貨幣交易所創辦人彭云嫻表示，本公司支持主管機關透過明確的法律框架，提升加密貨幣市場的穩定性與透明度。過去市場中存在許多問題，期待透過此次專法的推動，能夠有效降低風險，並保障投資人的權益。此外在未來正式公告專法前，彭云嫻也相信主管機關會與產業間有更頻繁的溝通，以利業者進行更妥善的安排，除了提供足夠的預警與緩衝時間，也幫助投資人做好應對措施，避免市場可能產生的劇烈波動。

彭云嫻期待專法實施後，業者也有如得到定海神針，將有助於台灣的加密貨幣市場邁向更成熟與健全的發展環境。明確的監管制度不僅有利於防範不法行為，更能讓合規業者在清楚的法規框架下，穩定經營與持續發展，進一步吸引國內外資金與技術投入，提升整體產業的國際競爭力。

關鍵字： 金管會虛擬資產加密貨幣HOYABIT專法

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