漢翔、千附精密搶下軍工紅利　相關供應鏈業績股價看好

美國為結束俄烏戰爭一度中斷供烏武器，歐盟國家突然驚醒，軍火必須自給自足不能任由其他國家控制，計畫投入超過一兆歐元於軍工產業。台灣面臨中國增加機艇繞台及軍演次數，也積極提高國防預算，相關供應鏈業績股價看好。

文／方亞申

最近總統賴清德定調中國為境外敵對勢力，還將恢復軍事審判制度。主要就是在配合美國對付中國的鷹派抬頭，對中國來硬的！台灣在野黨卻大刪預算，美國政府官員點名批判，台灣要美國保護，還要砍軍事預算，就像美國選前川普所言，台灣在幾千英里外，為何要派美國子弟兵去保護？

台灣本體必須自我提升軍事實力，為此也傳出屆齡服兵役要從現在一年延長至二年，要求幾乎所有官兵都要會操作刺針飛彈及加強射擊。敵對勢力就在距離台灣一二○公里外，以現在的飛彈，隨時可攻擊；甚至中國加強在台海周遭巡弋、演習，哪天轉為藉演習為名攻擊，誰也說不準。

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台灣國防支出逐漸增加

另一方面，保密防諜政策再次抬頭，尤其對於網路宣傳武統的台籍中國人，藉著言論自由宣傳武統，有可能傷害到台灣人民性命，當然為所不容。這不是言論管制而是牽涉到國家安全，態度不強硬，對於那些支持台灣的國家，人家何必幫助台灣；此外，恢復軍事審判是根除間諜問題的必要之舉，且強化反滲透作為是為了嚇阻及加強韌性，而非挑釁對岸，尤其在網路發達的今日。

對於台灣自我防衛，除了對於不友善言論管制有其必要；對內雖不必像是以色列全民皆兵，但是保持及訓練一定作戰實力應該落實。否則向美國或國際買更好的武器，不會用或操作不順暢等同於沒買。這次俄烏戰爭給予台灣很好借鏡，不好好珍惜、訓練各類兵種，未來若發生眾所不想見到的戰爭，主戰場在台灣，最近也傳出為了因應戰時支援，內政部和國防部將修正替代役演訓召集辦法，放寬召集年限與次數，也刪除全年受召集總日數，不得超過六○天的規定。尤其見到美國在日本駐軍已逐漸從日本本土或沖繩第一島鏈，移轉至第二島鏈關島及周邊島嶼，對中國近十年大舉投入建設陸海空以及太空軍事設備，連美國都不敢掉以輕心。

台灣近幾年國防支出金額的確也呈現增加趨勢，從疫情前的三千億元左右，到去年若加計特別預算，已接近六千億元，但此金額對於美國要求最基本的軍費占國民生產毛額（ＧＤＰ）三％還有段距離。以台灣近兩年ＧＤＰ金額超過八千億美元計算，三％約二四○億美元，折合台幣約八千五百億元，還差約二千多億元空間；而美國國防副部長還曾說必須提高至ＧＤＰ的十％，也就是超過二．五兆台幣才夠。

德國恢復生產軍工不難

日本現在一年軍費支出逾六百億美元，韓國約三九○億美元，若台灣軍費支出達ＧＤＰ十％，豈不超過八百億美元！當然距離中國近三千億美元、美國近九千億美元還有很大距離，但以人口而言，將名列全球前茅！當然這可能性較小。

現階段段受俄烏戰爭影響，不管是舊武器或是服役中乃至實驗性質武器都送上戰場，大幅度消耗全球武器庫存。而川普政府上台，一度祭出為壓迫俄烏和談，停止供應烏克蘭武器及情報。歐盟國家對此大為火大，這次歐盟非常注意烏克蘭是否被俄羅斯拿走，主要就是二戰前德國拿下波蘭，大家不以為意，而後德國開始攻城掠地，整個歐陸都陷於德軍作戰範圍，進而出現二戰。（全文未完）

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