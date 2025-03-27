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金管會同意國泰世華銀設立孟買分行　國銀第3家

▲▼ 國泰金。（圖／國泰金提供）

▲國泰世華印度孟買分行獲准設立。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會於今（27）日同意國泰世華商業銀行設立印度孟買分行，先前金管會核准中信銀、玉山銀分別印度古吉拉特邦（GIFT City）金融特區、孟買設立分行，今年來4家國銀新南向設點，有3家都在印度。

國泰世華商業銀行考量印度經濟發展基礎佳，自然資源優越，地理位置位居中東、中亞、南亞間樞紐，人口數量世界第一且結構年輕，其內需消費市場可期，且孟買金融活動蓬勃，國際化與自由化程度高，有助經營跨境臺商與印度大型企業，規劃於印度設立孟買分行。

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截至2025年2月底止，國泰世華商業銀行已設有柬埔寨及大陸地區2家子行，納閩島、香港、胡志明、新加坡、馬尼拉、永珍及仰光分行等7家分行，及曼谷、河內、廣南及雅加達等4家代表人辦事處。

金管會表示，目前本國銀行於印度已設有分支機構者，計有中國信託商業銀行設有2家分行；臺灣銀行、兆豐國際商業銀行各設有1家代表人辦事處。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，印度是世界第五大經濟體，也是全球經濟增長引擎之一，印度憑藉豐沛的市場潛力與發展機遇，正成為國際金融服務的重要新熱點，希望憑藉多年深耕海外市場的實戰經驗，為台商提供全方位的金融服務，同時與印度當地企業建立合作關係，促進區域經濟繁榮與發展。

根據經濟部國際貿易署統計 ，2024年台灣及印度的雙邊貿易總額達到106.09億美元，年增率達29%，創下歷史新高。依經濟部統計資料顯示，至2024年上半年累計在印度投資台商約250家 。未來若獲印度金融主管機關核准設立分行，國泰世華孟買分行將重點提供企業金融、貿易融資、跨境及外匯業務服務，確保台灣與印度企業客戶享有完整、便捷的金融解決方案。
 

關鍵字： 國泰世華印度市場孟買分行新南向金融服務

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