試算勞保退休金　賺夠你的可支配所得

文．洪寶山

自從賴清德總統定調中國是「境外敵對勢力」，美國也沒批評，台股的軍工族群又齊漲走強，筆者突然感覺到春暖花開的背後暗潮洶湧，想著不知道台灣將來如果跟烏克蘭一樣欠一屁股債要還美國，勞保年金會不會越領越少？被迫共體時艱？之前網路上說，如果退休後活得不是很長，早點退休反而領得多，也不知道是不是真的，既然美中競賽是未來十年的地緣政治主軸，早點試算也是好的。

試算勞保退休金夠不夠你花

勞工退休後，當年齡、年資符合條件時可請領，分三種請領資格，包括老年年金給付、老年一次金給付及一次請領老年給付。媒體經常關心退休後怎麼領比較划算，內政部公布2023年台灣男性平均壽命76.94歲、女性平均83.74歲，以這個標準估算的話，當然是月領划算，不過，保險年資合計需滿15年。如果25歲開始工作，勞保投保薪資平均以45800元，以月領方式退休，分別試算60歲退休與65歲退休，活到80歲與85歲各可領多少錢。

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勞保老年年金給付=月投保薪資×計發率×年資，提前退休每年減給4%，最多減給20%，計發率：60歲退休是1.55%×(1-20%)=1.24%，月退休金：45800×1.24%×35=19,877元，【60歲退休，活到80歲】：領20年，總金額：19,877×12×20=4,770,480元。【60歲退休，活到85歲】：領25年，總金額：19,877×12×25=5,963,100元。

65歲退休的計發率是1.55%。月退休金：45800×1.55%×40=28,396元，【65歲退休，活到80歲】：領15年，總金額：28,396×12×15=5,111,280元。【65歲退休，活到85歲】：領20年，總金額：28,396×12×20=6,815,040元。

2005年7月1日起實施的新制勞退，雇主應每月依照工資金額，為勞工提繳不低於6%的勞工退休金，勞工也可在每月工資6%範圍內，個人自願另提繳退休金，這筆錢存在勞保局設立的勞工退休金個人專戶，不會因轉職或企業倒閉、歇業而受影響。

勞工年滿60歲即得請領退休金，雖然年資滿15年可選擇領月退休金或一次退休金，但因為新制退休金是存款與投資股票獲利分紅的加總，基本上如果不考慮投資股票分紅的條件下，就是存多少、領多少的固定金額概念。

提前退休繳國保沒有比較划算

國民年金納保對象是年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，也就是說唸完碩士還沒就業的年輕人就會被納保，換個角度，如果選擇60歲提前退休的勞工，將來在65歲之前如果沒有再就業的話，也要繳納國民年金。

從這個角度來看，雖然提前60歲退休，看似少繳五年的勞保費，但其實也沒有省到，因為要拿去繳國民年金，而且勞保的自負額20%，國民年金的自負額30%~45%，所以在試算上，60~65歲提前退休而少繳的勞保自負額與被強制納保的國民年金自負額可視為互相抵銷，省略不計。

以月投保金額18,282元，Ａ算式領得比較多：月領金額=(月投保金額×保險年資×0.65%)+基本金額(3,772元)，等於(18,282×5×0.65%)+3,772=594.2+3,772，Ａ算式月領金額=4,366元。領取期間：80歲－65歲=15年，總金額=4,366×12(月)×15(年)=785,880元。

所以提前【60歲退休，活到80歲】=老年年金4,770,480元+國民年金785,880元=5,556,360元，比【65歲退休，活到80歲】領5,111,280元來得多。希望筆者沒有算錯，筆者不是這方面的專長，只是假設某種情境試算比較，還請這方面的專家指點錯誤的地方，感激不已。

新制勞退基金績效勝高股息ETF

補充新制勞退基金投資股市的訊息，新制勞退基金2024年大賺6989.7億元，收益率超過16%，再創歷史新高。勞保局三月初完成收益分配，在1292萬個退休金個人專戶中，約467萬戶分配超過5萬元，282萬戶分配2~5萬元，但也有543萬戶分不到2萬元。

雖然2022年勞退基金慘賠-6.67%，但2023年大賺12.8%，2024年再賺16.14%，這三年的年化平均報酬率約為 6.9%，比多數高股息ETF的股息殖利率還高，而且每年自願提繳的金額還可以不計入薪資所得課綜所稅。

退休活到80歲需要多少錢才安心呢？根據永豐銀行估算，如果未來退休想每個月花5萬元，男性要準備的退休金為：5萬元×12月×12年=720萬元；女性要準備的退休金則為5萬×12月×18年=1,080萬元。意思是一年起碼要存25萬元，一個月要存2萬元。

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