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全國第1艘民船汰舊換新　天王星今日首航綠島一起TAIWAN Hi

▲天王星21號推進器啟航儀式大合照。（圖／航港局提供）

▲天王星21號推進器啟航儀式，左三起葉協隆局長及饒慶鈴縣長與貴賓為首航啟動。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局近年來致力打造台灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」，透過「航、港、船、遊」四大面向提升海運客運品質，在行政院與交通部的支持下，航港局與台東縣政府攜手合作，於行政院核定的第六期離島綜合建設實施方案積極推動「台東縣獎勵民船汰舊換新購船補助計畫」。今(28)日全國第一艘民船汰舊換新「天王星21號」客船，在台東縣饒慶鈴縣長及航港局葉協隆局長的見證下，於台東富岡漁港舉辦首航典禮，為台東離島航線的營運發展注入新活力。

葉協隆表示，為提升離島海運服務品質與安全，鼓勵客船業者汰舊換新，針對汰換逾25年之高齡客船而新造之船舶補助經費最高6000萬元，長杰航運公司所屬「天王星21號」，總噸位488，載客人數352人，在縣府及航港局離島船舶汰舊換新專案督導小組督促與協助下，新船結合台灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」注入船舶美學，並導入船舶安全管理(NSM)精進措施及船員適格性相關機制，符合無障礙設施、節能減碳及環保油品等規範，船艙設有行李架，提升海運服務的安全性與舒適性。

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▲葉協隆局長及饒慶鈴縣長等人為啟航擲包子祈福。（圖／航港局提供）

▲葉協隆局長及饒慶鈴縣長等人為啟航擲包子祈福。（圖／航港局提供）

另為保障離島居民基本民行，「天王星21號」須履行6年義務，於每年淡季期間提供台東-綠島航線至少50趟航班服務，未來也將配合疏運緊急調度規劃，肩負蘇花海運備援船舶的重要任務。

饒縣長表示，台東是全台灣唯一面對太平洋且擁有兩個離島的縣市，隨著時代的演變，富岡漁港與客船因應綠島蘭嶼觀光，慢慢轉型，在交通部及航港局的支持與協助下，投入相當的經費，逐步打造符合時代、商漁共用的港口與交通船旅運服務設施。

此次「天王星21號」首航典禮，為台東-綠島離島交通開啟新篇章，未來還有「凱旋9號」及「綠島之星9號」等新船預計於今年陸續投入營運，航港局將協同台東縣政府共同努力，預期將有效提升東部離島海運航線的服務品質，讓鄉親旅客都能享受到更安全、便捷、舒適的海運服務。

關鍵字： 第1艘民船汰舊換新天王星首航綠島

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